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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Коноплянка 14
Аого 80
2:0
Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига Европы, 5 тур
Лига Европы,
5 тур
24 нояб. 2016, 21:00 МСК
24.11.2016, 21:00 МСК
четверг
Алияр Агаев
Алияр Агаев
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
90
29
Налдо
Налдо
90
15
Аого
Деннис Аого
80'
80'
90
20
Керер
Тило Керер
90
27
Ритер
Саша Ритер
90
14
Баба
Абдул Рахман Баба
90
7
Майер
Макс Майер
45
32
Текпетей
Бернард Текпетей
90
3
Кайсара
Жуниор Кайсара
90
11
Коноплянка
Евгений Коноплянка
14'
14'
61
Запасные
34
Гифер
Фабиан Гифер
4
Хеведес
Бенедикт Хеведес
6
Колашинац
Сеад Колашинац
10
Бенталеб
Набиль Бенталеб
21
Шепф
Алессандро Шепф
33
Авдияй
Донис Авдияй
16
Резе
Фабиан Резе
Ницца
мин
30
Кардиналь
Йоан Кардиналь
90
24
Бодмер
Матье Бодмер
90
31
Данте
Данте
90
28
Боскальи
Оливье Боскальи
90
29
Дальберт
Дальберт
90
5
Бельханда
Юнес Бельханда
65
2
Суке
Арно Суке
90
26
Косьелло
Венсан Косьелло
90
18
Вальтер
Реми Вальтер
69
21
Перейра
Рикарду Перейра
66
22
Донис
Анастасиос Донис
90
Запасные
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
34
Сарр
Маланг Сарр
13
Эйссерик
Валентин Эйссерик
6
Сери
Жан Мишель Сери
25
Сиприен
Вилан Сиприен
33
Марсель
Венсан Марсель
14
Плеа
Алассан Плеа