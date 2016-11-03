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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Кайсара 25
Бенталеб 28
2:0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Лига Европы, 4 тур
Лига Европы,
4 тур
3 нояб. 2016, 23:05 МСК
3.11.2016, 23:05 МСК
четверг
Славко Винчич
Славко Винчич
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
14
Баба
Абдул Рахман Баба
69
4
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
29
Налдо
Налдо
90
31
Настасич
Матия Настасич
90
3
Кайсара
Жуниор Кайсара
25'
25'
90
15
Аого
Деннис Аого
90
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
90
10
Бенталеб
Набиль Бенталеб
28'
28'
58
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
11
Коноплянка
Евгений Коноплянка
82
Запасные
34
Гифер
Фабиан Гифер
27
Ритер
Саша Ритер
6
Колашинац
Сеад Колашинац
20
Керер
Тило Керер
8
Горецка
Леон Горецка
21
Шепф
Алессандро Шепф
32
Текпетей
Бернард Текпетей
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
98
Петров
Сергей Петров
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
3
Налдо
Налдо
90
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
75
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
77
Каборе
Шарль Каборе
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
90
38
Куасси
Эбуэ Куасси
90
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
62
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
12
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
17
Калешин
Виталий Калешин
4
Мартынович
Александр Мартынович
2
Измайлов
Марат Измайлов
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
90
Смолов
Федор Смолов