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Шальке-04 VS Герта
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Шальке-04 - Герта: 24 апреля 2021 смотреть онлайн
Шальке-04
Гельзенкирхен
-:-
Шальке-04 - Герта: 24 апреля 2021 смотреть онлайн
Герта
Берлин
Бундеслига, 31 тур
Бундеслига,
31 тур
Германия
24 апр. 2021, -:- МСК
24.04.2021, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Шальке-04
мин
23
Реннов
Фредерик Реннов
20
Колашинац
Сеад Колашинац
30
Мустафи
Шкодран Мустафи
31
Беккер
Тимо Беккер
33
Тиав
Малик Тиав
13
Вилльям
Вилльям
42
Чалханоглу
Керим Чалханоглу
9
Раман
Бенито Раман
6
Омар
Омар
8
Сердар
Суат Сердар
43
Хопп
Мэттью Хопп
Запасные
34
Лангер
Михаэль Лангер
-
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
-
24
Очипка
Бастиан Очипка
-
28
Шепф
Алессандро Шепф
-
25
Арит
Амин Арит
-
37
Мерджан
Левент Мерджан
-
40
Боздоган
Джан Боздоган
-
21
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
-
38
Mehmet-Can Aydin
Mehmet-Can Aydin
-
Герта
мин
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
5
Штарк
Никлас Штарк
31
Дардаи
Мартон Дардаи
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
42
Зеефуик
Дейовайсио Зеефуик
29
Тусар
Люка Тусар
8
Гендузи
Маттео Гендузи
15
Кордоба
Йхон Кордоба
11
Лукебакио
Доди Лукебакио
10
Кунья
Матеус Кунья
Запасные
1
Шволов
Александер Шволов
-
2
Пекарик
Петер Пекарик
-
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
-
25
Торунарига
Джордан Торунарига
-
14
Альдрете
Омар Альдрете
-
32
Нец
Лука Нец
-
18
Аскасибар
Сантьяго Аскасибар
-
24
Радоньич
Неманья Радоньич
-
9
Пентек
Кшиштоф Пентек
-
Прошлые матчи
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
Герта
3 : 0
Шальке-04
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
Герта
3
Шальке-04
0
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
22:45
Шальке-04
3 : 2
Герта
04.02.2020
04 февр. 2020
вт
22:45
Шальке-04
3
Герта
2
31.01.2020
31 янв. 2020
пт
22:30
Герта
0 : 0
Шальке-04
31.01.2020
31 янв. 2020
пт
22:30
Герта
0
Шальке-04
0
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Шальке-04
3 : 0
Герта
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
16:30
Шальке-04
3
Герта
0
25.01.2019
25 янв. 2019
пт
22:30
Герта
2 : 2
Шальке-04
25.01.2019
25 янв. 2019
пт
22:30
Герта
2
Шальке-04
2
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
19:00
Шальке-04
0 : 2
Герта
02.09.2018
02 сент. 2018
вс
19:00
Шальке-04
0
Герта
2
03.03.2018
03 марта 2018
сб
17:30
Шальке-04
1 : 0
Герта
03.03.2018
03 марта 2018
сб
17:30
Шальке-04
1
Герта
0
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
16:30
Герта
0 : 2
Шальке-04
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
16:30
Герта
0
Шальке-04
2
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
20:30
Шальке-04
2 : 0
Герта
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
20:30
Шальке-04
2
Герта
0
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
18:30
Герта
2 : 0
Шальке-04
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
18:30
Герта
2
Шальке-04
0
11.03.2016
11 марта 2016
пт
22:30
Герта
2 : 0
Шальке-04
11.03.2016
11 марта 2016
пт
22:30
Герта
2
Шальке-04
0
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
16:30
Шальке-04
2 : 1
Герта
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
16:30
Шальке-04
2
Герта
1
14.03.2015
14 марта 2015
сб
17:30
Герта
2 : 2
Шальке-04
14.03.2015
14 марта 2015
сб
17:30
Герта
2
Шальке-04
2
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
19:30
Шальке-04
2 : 0
Герта
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
19:30
Шальке-04
2
Герта
0
28.03.2014
28 марта 2014
пт
22:30
Шальке-04
2 : 0
Герта
28.03.2014
28 марта 2014
пт
22:30
Шальке-04
2
Герта
0
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
17:30
Герта
0 : 2
Шальке-04
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
17:30
Герта
0
Шальке-04
2
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
16:30
Шальке-04
4 : 0
Герта
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
16:30
Шальке-04
4
Герта
0
09.12.2011
09 дек. 2011
пт
22:30
Герта
1 : 2
Шальке-04
09.12.2011
09 дек. 2011
пт
22:30
Герта
1
Шальке-04
2
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
16:30
Герта
0 : 1
Шальке-04
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
16:30
Герта
0
Шальке-04
1
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
19:30
Шальке-04
2 : 0
Герта
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
19:30
Шальке-04
2
Герта
0
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