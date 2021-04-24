Шальке-04 - Герта: 24 апреля 2021 смотреть онлайн

Шальке-04
Гельзенкирхен
-:-

Шальке-04 - Герта: 24 апреля 2021 смотреть онлайн

Герта
Берлин
Бундеслига, 31 тур

Бундеслига,

31 тур

Германия
24 апр. 2021, -:- МСК
24.04.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

Шальке-04
мин
23
Реннов
Фредерик Реннов
20
Колашинац
Сеад Колашинац
30
Мустафи
Шкодран Мустафи
31
Беккер
Тимо Беккер
33
Тиав
Малик Тиав
13
Вилльям
Вилльям
42
Чалханоглу
Керим Чалханоглу
9
Раман
Бенито Раман
6
Омар
Омар
8
Сердар
Суат Сердар
43
Хопп
Мэттью Хопп
Запасные
34
Лангер
Михаэль Лангер
-
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
-
24
Очипка
Бастиан Очипка
-
28
Шепф
Алессандро Шепф
-
25
Арит
Амин Арит
-
37
Мерджан
Левент Мерджан
-
40
Боздоган
Джан Боздоган
-
21
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
-
38
Mehmet-Can Aydin
Mehmet-Can Aydin
-
Герта
мин
22
Ярстейн
Руне Ярстейн
17
Миттельштедт
Максимилиан Миттельштедт
5
Штарк
Никлас Штарк
31
Дардаи
Мартон Дардаи
13
Клюнтер
Лукас Клюнтер
42
Зеефуик
Дейовайсио Зеефуик
29
Тусар
Люка Тусар
8
Гендузи
Маттео Гендузи
15
Кордоба
Йхон Кордоба
11
Лукебакио
Доди Лукебакио
10
Кунья
Матеус Кунья
Запасные
1
Шволов
Александер Шволов
-
2
Пекарик
Петер Пекарик
-
21
Платтенхардт
Марвин Платтенхардт
-
25
Торунарига
Джордан Торунарига
-
14
Альдрете
Омар Альдрете
-
32
Нец
Лука Нец
-
18
Аскасибар
Сантьяго Аскасибар
-
24
Радоньич
Неманья Радоньич
-
9
Пентек
Кшиштоф Пентек
-

Прошлые матчи

02.01.2021 02 янв. 2021 сб 20:30
Герта
3 : 0
Шальке-04
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 20:30
Герта
3
Шальке-04
0
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 22:45
Шальке-04
3 : 2
Герта
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 22:45
Шальке-04
3
Герта
2
31.01.2020 31 янв. 2020 пт 22:30
Герта
0 : 0
Шальке-04
31.01.2020 31 янв. 2020 пт 22:30
Герта
0
Шальке-04
0
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
Шальке-04
3 : 0
Герта
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 16:30
Шальке-04
3
Герта
0
25.01.2019 25 янв. 2019 пт 22:30
Герта
2 : 2
Шальке-04
25.01.2019 25 янв. 2019 пт 22:30
Герта
2
Шальке-04
2
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 19:00
Шальке-04
0 : 2
Герта
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 19:00
Шальке-04
0
Герта
2
03.03.2018 03 марта 2018 сб 17:30
Шальке-04
1 : 0
Герта
03.03.2018 03 марта 2018 сб 17:30
Шальке-04
1
Герта
0
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 16:30
Герта
0 : 2
Шальке-04
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 16:30
Герта
0
Шальке-04
2
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 20:30
Шальке-04
2 : 0
Герта
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 20:30
Шальке-04
2
Герта
0
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 18:30
Герта
2 : 0
Шальке-04
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 18:30
Герта
2
Шальке-04
0
11.03.2016 11 марта 2016 пт 22:30
Герта
2 : 0
Шальке-04
11.03.2016 11 марта 2016 пт 22:30
Герта
2
Шальке-04
0
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 16:30
Шальке-04
2 : 1
Герта
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 16:30
Шальке-04
2
Герта
1
14.03.2015 14 марта 2015 сб 17:30
Герта
2 : 2
Шальке-04
14.03.2015 14 марта 2015 сб 17:30
Герта
2
Шальке-04
2
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 19:30
Шальке-04
2 : 0
Герта
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 19:30
Шальке-04
2
Герта
0
28.03.2014 28 марта 2014 пт 22:30
Шальке-04
2 : 0
Герта
28.03.2014 28 марта 2014 пт 22:30
Шальке-04
2
Герта
0
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 17:30
Герта
0 : 2
Шальке-04
02.11.2013 02 нояб. 2013 сб 17:30
Герта
0
Шальке-04
2
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 16:30
Шальке-04
4 : 0
Герта
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 16:30
Шальке-04
4
Герта
0
09.12.2011 09 дек. 2011 пт 22:30
Герта
1 : 2
Шальке-04
09.12.2011 09 дек. 2011 пт 22:30
Герта
1
Шальке-04
2
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 16:30
Герта
0 : 1
Шальке-04
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 16:30
Герта
0
Шальке-04
1
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 19:30
Шальке-04
2 : 0
Герта
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 19:30
Шальке-04
2
Герта
0

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