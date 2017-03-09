Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Бургшталлер 25
1:1
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Хофманн 15
Лига Европы, 1/8 финала

Лига Европы,

1/8 финала
9 марта 2017, 23:05 МСК
9.03.2017, 23:05 МСК
четверг
Составы
Шальке-04
мин
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
4
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
31
Настасич
Матия Настасич
90
6
Колашинац
Сеад Колашинац
90
20
Керер
Тило Керер
90
2
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
55
5
Гайс
Йоханнес Гайс
90
8
Горецка
Леон Горецка
90
21
Шепф
Алессандро Шепф
72
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
25'
25'
84
Запасные
35
Нюбель
Александр Нюбель
24
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
7
Майер
Макс Майер
10
Бенталеб
Набиль Бенталеб
13
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
25
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
9
Ди Санто
Франко Ди Санто
Боруссия
мин
1
Зоммер
Янн Зоммер
90
17
Вендт
Оскар Вендт
90
24
Янчке
Тони Янчке
90
2
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
4
Вестергор
Янник Вестергор
90
5
Штробль
Тобиас Штробль
90
19
Джонсон
Фабиан Джонсон
65
13
Штиндль
Ларс Штиндль
90
8
Дауд
Махмуд Дауд
90
23
Хофманн
Йонас Хофманн
15'
15'
84
11
Раффаэл
Раффаэл
79
Запасные
21
Зиппель
Тобиас Зиппель
27
Корб
Юлиан Корб
14
Шульц
Марвин Шульц
30
Эльведи
Нико Эльведи
7
Херрманн
Патрик Херрманн
9
Дрмич
Йосип Дрмич
28
Хан
Андре Хан