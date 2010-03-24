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Кубок Германии
Шальке-04 VS Бавария
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Шальке-04 - Бавария: 24 марта 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:1
Шальке-04 - Бавария: 24 марта 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Кубок Германии, 1/2 финала
Кубок Германии,
1/2 финала
Германия
24 марта 2010, 22:30 МСК
24.03.2010, 22:30 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
17
Боатенг
Джером Боатенг
25
Мюллер
Томас Мюллер
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
27
Алаба
Давид Алаба
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
22
Гнабри
Серж Гнабри
32
Киммих
Йозуа Киммих
5
Павар
Бенжамен Павар
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
35
Зиркзее
Джошуа Зиркзее
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
-
8
Мартинес
Хави Мартинес
-
21
Эрнандес
Люка Эрнандес
-
2
Одриосола
Альваро Одриосола
-
18
Горецка
Леон Горецка
-
24
Толиссо
Корентен Толиссо
-
27
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
-
События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:30
Шальке-04
0 : 4
Бавария
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:30
Шальке-04
0
Бавария
4
18.09.2020
18 сент. 2020
пт
21:30
Бавария
8 : 0
Шальке-04
18.09.2020
18 сент. 2020
пт
21:30
Бавария
8
Шальке-04
0
03.03.2020
03 марта 2020
вт
22:45
Шальке-04
0 : 1
Бавария
03.03.2020
03 марта 2020
вт
22:45
Шальке-04
0
Бавария
1
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
Бавария
5 : 0
Шальке-04
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:30
Бавария
5
Шальке-04
0
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:30
Шальке-04
0 : 3
Бавария
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
19:30
Шальке-04
0
Бавария
3
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
20:30
Бавария
3 : 1
Шальке-04
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
20:30
Бавария
3
Шальке-04
1
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
19:30
Шальке-04
0 : 2
Бавария
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
19:30
Шальке-04
0
Бавария
2
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
20:30
Бавария
2 : 1
Шальке-04
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
20:30
Бавария
2
Шальке-04
1
19.09.2017
19 сент. 2017
вт
21:30
Шальке-04
0 : 3
Бавария
19.09.2017
19 сент. 2017
вт
21:30
Шальке-04
0
Бавария
3
01.03.2017
01 марта 2017
ср
22:45
Бавария
3 : 0
Шальке-04
01.03.2017
01 марта 2017
ср
22:45
Бавария
3
Шальке-04
0
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
17:30
Бавария
1 : 1
Шальке-04
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
17:30
Бавария
1
Шальке-04
1
09.09.2016
09 сент. 2016
пт
21:30
Шальке-04
0 : 2
Бавария
09.09.2016
09 сент. 2016
пт
21:30
Шальке-04
0
Бавария
2
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
19:30
Бавария
3 : 0
Шальке-04
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
19:30
Бавария
3
Шальке-04
0
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
20:30
Шальке-04
1 : 3
Бавария
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
20:30
Шальке-04
1
Бавария
3
03.02.2015
03 февр. 2015
вт
22:00
Бавария
1 : 1
Шальке-04
03.02.2015
03 февр. 2015
вт
22:00
Бавария
1
Шальке-04
1
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
19:30
Шальке-04
1 : 1
Бавария
30.08.2014
30 авг. 2014
сб
19:30
Шальке-04
1
Бавария
1
01.03.2014
01 марта 2014
сб
20:30
Бавария
5 : 1
Шальке-04
01.03.2014
01 марта 2014
сб
20:30
Бавария
5
Шальке-04
1
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
19:30
Шальке-04
0 : 4
Бавария
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
19:30
Шальке-04
0
Бавария
4
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
20:30
Бавария
4 : 0
Шальке-04
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
20:30
Бавария
4
Шальке-04
0
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
16:30
Шальке-04
0 : 2
Бавария
22.09.2012
22 сент. 2012
сб
16:30
Шальке-04
0
Бавария
2
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Камерун вызвал в сборную игрока «Баварии», но он не приехал. Оказалось, что имейл с приглашением секретарь прислал сам себе
#Эрик Максим Чупо-Мотинг
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Звезда «Боруссии» М отказывает «Баварии» из-за отца. Тот терял работу из-за его тренировок и переживал, когда «Бавария» не взяла сына в школу
#Флориан Нойхаус
16 марта, 19:02
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
#Барселона
07 марта, 16:13
Играет за две сборные, регулярно переписывает историю, уже четыре трофея в 17 лет. Все это – новая звезда «Баварии»
#Джамал Мусиала
24 февраля, 01:02
От этих кадров вам станет холодно. Игру «Баварии» завалило снегом – персонал наносил разметку заново 🌨️
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15 февраля, 23:45
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«Ман Сити» – «Боруссия Д», «Бавария» – «ПСЖ» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов
19 марта, 14:13
Определились все участники четвертьфинала финала Лиги чемпионов
18 марта, 00:56
«Бавария» обыграла «Лацио» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
18 марта, 00:53
Холанд за 9 минут оформил дубль «Баварии», но она все равно победила
06 марта, 22:29
«Шальке» не выигрывает девять матчей подряд. Сейчас клуб идет с 10 очками на последнем месте в Бундеслиге
06 марта, 10:05
«Ювентус» выкупил Маккенни у «Шальке». Цена трансфера – 18,5 млн евро
03 марта, 17:20
Граммозис – пятый тренер «Шальке» за этот сезон. Клуб идет последним в Бундеслиге
03 марта, 10:50