Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Горецка 53
Бургшталлер 56
Калиджиури 101
3:2
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Аякс
Амстердам
Виргевер 111
Юнес 120
Лига Европы, 1/4 финала

Лига Европы,

1/4 финала
20 апр. 2017, 22:05 МСК
20.04.2017, 22:05 МСК
четверг
Овидиу Хэцеган
Овидиу Хэцеган
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
10
Бенталеб
Набиль Бенталеб
90
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
4
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
31
Настасич
Матия Настасич
90
6
Колашинац
Сеад Колашинац
90
27
Ритер
Саша Ритер
112
2
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
101'
101'
90
7
Майер
Макс Майер
90
8
Горецка
Леон Горецка
53'
53'
84
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
54
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
56'
56'
90
Запасные
35
Нюбель
Александр Нюбель
15
Аого
Деннис Аого
24
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
5
Гайс
Йоханнес Гайс
21
Шепф
Алессандро Шепф
25
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
33
Авдияй
Донис Авдияй
Аякс
мин
24
Онана
Андре Онана
90
10
Классен
Дэви Классен
90
26
Виргевер
Ник Виргевер
111'
111'
90
3
Велтман
Йоэл Велтман
90
5
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
36
де Лигт
Матейс де Лигт
90
20
Шоне
Лассе Шоне
74
9
Траоре
Бертран Траоре
82
22
Зиеш
Хаким Зиеш
90
11
Юнес
Армин Юнес
120'
120'
90
45
Клюйверт
Джастин Клюйверт
61
Запасные
33
Бур
Дидрик Бур
16
Вестерманн
Хайко Вестерманн
2
Тете
Кенни Тете
30
ван де Бек
Донни ван де Бек
21
де Йонг
Френки де Йонг
25
Дольберг
Каспер Дольберг
77
Нерес
Давид Нерес