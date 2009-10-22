Матч завершен
Шахтер
Донецк
Фернандиньо 9
Адриано 25
Хюбшман 39
Адриано 57
4:0
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига Европы, 3 тур

Лига Европы,

3 тур
22 окт. 2009, 20:00 МСК
22.10.2009, 20:00 МСК
четверг
Бруну Пайшау
Бруну Пайшау
Главный Судья
Составы
Шахтер
мин
0
Пятов
Андрей Пятов
90
0
Рац
Рэзван Рац
90
0
Кучер
Александр Кучер
90
0
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
0
Срна
Дарио Срна
90
0
Виллиан
Виллиан
72
0
Хюбшман
Томаш Хюбшман
39'
39'
61
0
Фернандиньо
Фернандиньо
9'
9'
90
0
Жадсон
Жадсон
72
0
Илсиньо
Илсиньо
90
0
Адриано
Луис Адриано
25'
57'
25', 57'
90
Запасные
0
Худжамов
Рустам Худжамов
0
Ищенко
Николай Ищенко
0
Левандовски
Мариуш Левандовски
0
Гай
Алексей Гай
0
Дуляй
Игор Дуляй
0
Кобин
Василий Кобин
0
Агахова
Джулиус Агахова
Тулуза
мин
0
Пеле
Йоанн Пеле
90
0
М'Бенге
Шейх М'Бенге
90
0
Конгре
Даниэль Конгре
90
0
Нунке
Дэни Нунке
90
0
Эбондо
Альбен Эбондо
90
0
Луан
Луан
46
0
Капу
Этьенн Капу
90
0
Сирье
Франсуа Сирье
46
0
Дидо
Этьен Дидо
90
0
Браатен
Даниэль Браатен
90
0
Пентекот
Ксавье Пентекот
89
Запасные
0
Блондель
Оливье Блондель
0
Сиссоко
Мусса Сиссоко
0
Берсон
Матье Берсон
0
Машаду
Паулу Машаду
0
Табану
Франк Табану
0
Жиньяк
Андре-Пьер Жиньяк
0
Сукуна
Ахмед Сукуна