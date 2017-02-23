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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Шахтер
Донецк
0:2
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Сельта
Виго
Аспас 90
Кабрал 108
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
23 февр. 2017, 23:05 МСК
23.02.2017, 23:05 МСК
четверг
Славко Винчич
Славко Винчич
Главный Судья
Составы
Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
90
17
Малышев
Максим Малышев
112
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
18
Ордец
Иван Ордец
90
31
Исмаили
Исмаили
90
33
Срна
Дарио Срна
90
11
Марлос
Марлос
90
74
Коваленко
Виктор Коваленко
73
8
Фред
Фред
90
28
Тайсон
Тайсон
83
99
Бланко Лещук
Густаво Бланко Лещук
90
Запасные
26
Шевченко
Никита Шевченко
5
Кучер
Александр Кучер
2
Бутко
Богдан Бутко
6
Степаненко
Тарас Степаненко
10
Бернард
Бернард
59
Зубков
Александр Зубков
41
Борячук
Андрей Борячук
Сельта
мин
18
Васс
Даниэль Васс
80
1
Альварес
Серхио Альварес
90
3
Фонтас
Андреу Фонтас
90
24
Ронкалья
Факундо Ронкалья
58
22
Кабрал
Густаво Кабрал
108'
108'
90
19
Кастро
Хонни Кастро
90
2
Мальо
Уго Мальо
90
11
Систо
Пионе Систо
85
9
Гуидетти
Джон Гуидетти
90
8
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
10
Аспас
Яго Аспас
90'
90'
90
Запасные
13
Бланко
Рубен Бланко
20
Гомес
Серхи Гомес
21
Планас
Карлес Планас
5
Диас
Марсело Диас
16
Санчес
Хосабед Санчес
25
Росси
Джузеппе Росси
7
Бонгонда
Тео Бонгонда