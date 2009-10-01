Матч завершен
Шахтер
Донецк
Адриано 24
Виллиан 38
Жадсон 54
Ракицкий 68
4:1
Матч завершен
Партизан
Белград
Лига Европы, 2 тур

Лига Европы,

2 тур
1 окт. 2009, 20:00 МСК
1.10.2009, 20:00 МСК
четверг
Уильям Коллам
Уильям Коллам
Главный Судья
Составы
Шахтер
мин
0
Пятов
Андрей Пятов
90
0
Срна
Дарио Срна
75
0
Кучер
Александр Кучер
73
0
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
68'
68'
90
0
Рац
Рэзван Рац
90
0
Фернандиньо
Фернандиньо
90
0
Жадсон
Жадсон
54'
54'
90
0
Илсиньо
Илсиньо
90
0
Виллиан
Виллиан
38'
38'
90
0
Хюбшман
Томаш Хюбшман
73
0
Адриано
Луис Адриано
24'
24'
90
Запасные
0
Худжамов
Рустам Худжамов
0
Ищенко
Николай Ищенко
0
Левандовски
Мариуш Левандовски
0
Гай
Алексей Гай
0
Дуляй
Игор Дуляй
0
Кобин
Василий Кобин
0
Агахова
Джулиус Агахова
Партизан
мин
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
90
0
Стеванович
Синиша Стеванович
90
0
Гавранчич
Горан Гавранчич
90
0
Джорджевич
Ненад Джорджевич
90
0
Крстаич
Младен Крстаич
90
0
Илич
Брана Илич
58
0
Петрович
Радосав Петрович
90
0
Ломич
Марко Ломич
69
0
Фейса
Любомир Фейса
90
0
Морейра
Алмани Морейра
90
0
Диарра
Ламин Диарра
90
Запасные
0
Божович
Дарко Божович
0
Йованович
Марко Йованович
0
Кнежевич
Срджа Кнежевич
0
Йованович
Бранислав Йованович
0
Томич
Неманья Томич
0
Клео
Клео