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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Шахтер
Донецк
Тайсон 15
Феррейра 58
2:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Милик 72
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
13 сент. 2017, 21:45 МСК
13.09.2017, 21:45 МСК
среда
Составы
Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
90
33
Срна
Дарио Срна
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
18
Ордец
Иван Ордец
90
31
Исмаили
Исмаили
90
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
11
Марлос
Марлос
90
10
Бернард
Бернард
90
8
Фред
Фред
90
7
Тайсон
Тайсон
15'
15'
90
19
Феррейра
Факундо Феррейра
58'
58'
90
Запасные
26
Шевченко
Никита Шевченко
2
Бутко
Богдан Бутко
66
Азеведо
Марсио Азеведо
5
Хочолава
Давид Хочолава
9
Дентиньо
Дентиньо
74
Коваленко
Виктор Коваленко
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
42
Диавара
Амаду Диавара
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
99
Милик
Аркадиуш Милик
72'
72'
90
Запасные
22
Сепе
Луиджи Сепе
11
Маджо
Кристиан Маджо
19
Максимович
Никола Максимович
14
Мертенс
Дрис Мертенс
8
Жоржиньо
Жоржиньо
5
Аллан
Аллан
30
Рог
Марко Рог