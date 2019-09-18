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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Шахтер
Донецк
0:3
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Марез 24
Гюндоган 38
Жезус 76
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов,
1 тур
18 сент. 2019, 22:00 МСК
18.09.2019, 22:00 МСК
среда
Артур Соареш Диаш
Артур Соареш Диаш
Главный Судья
Составы
Шахтер
мин
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
30
Пятов
Андрей Пятов
90
4
Кривцов
Сергей Кривцов
90
7
Тайсон
Тайсон
90
21
Патрик
Алан Патрик
74
11
Марлос
Марлос
90
10
Мораес
Алуизио Мораес
77
31
Исмаили
Исмаили
90
50
Болбат
Сергей Болбат
90
22
Матвиенко
Николай Матвиенко
90
19
Соломон
Манор Соломон
46
Запасные
1
Шевченко
Алексей Шевченко
2
Бутко
Богдан Бутко
77
Бондарь
Валерий Бондарь
9
Дентиньо
Дентиньо
20
Коваленко
Виктор Коваленко
8
Антонио
Маркос Антонио
15
Коноплянка
Евгений Коноплянка
Манчестер Сити
мин
25
Фернандиньо
Фернандиньо
90
2
Уокер
Кайл Уокер
81
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
38'
38'
90
30
Отаменди
Николас Отаменди
90
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
77
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
90
26
Марез
Рияд Марез
24'
24'
90
31
Эдерсон
Эдерсон
90
11
Зинченко
Александр Зинченко
90
16
Родри
Родри
83
9
Жезус
Габриэль Жезус
76'
76'
90
Запасные
1
Браво
Клаудио Браво
22
Менди
Бенжамин Менди
27
Канселу
Жоау Канселу
50
Гарсия
Эрик Гарсия
21
Сильва
Давид Сильва
20
Силва
Бернарду Силва
10
Агуэро
Серхио Агуэро