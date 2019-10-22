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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Шахтер
Донецк
Коноплянка 16
Додо 75
2:2
Матч завершен
Динамо
Загреб
Ольмо 25
Оршич 60
Лига чемпионов, 3 тур
Лига чемпионов,
3 тур
22 окт. 2019, 19:55 МСК
22.10.2019, 19:55 МСК
вторник
Составы
Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
90
4
Кривцов
Сергей Кривцов
90
31
Исмаили
Исмаили
90
22
Матвиенко
Николай Матвиенко
90
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
11
Марлос
Марлос
90
50
Болбат
Сергей Болбат
90
15
Коноплянка
Евгений Коноплянка
16'
16'
90
7
Тайсон
Тайсон
90
21
Патрик
Алан Патрик
90
10
Мораес
Алуизио Мораес
90
Запасные
1
Шевченко
Алексей Шевченко
5
Хочолава
Давид Хочолава
9
Дентиньо
Дентиньо
20
Коваленко
Виктор Коваленко
19
Соломон
Манор Соломон
8
Антонио
Маркос Антонио
98
Додо
Додо
75'
Динамо
мин
40
Ливакович
Доминик Ливакович
90
28
Теофил-Катерин
Кевин Теофил-Катерин
90
22
Леовац
Марин Леовац
90
55
Перич
Дино Перич
90
5
Адеми
Ариян Адеми
90
66
Дилавер
Эмир Дилавер
90
30
Стоянович
Петар Стоянович
90
99
Оршич
Мислав Оршич
60'
60'
90
27
Моро
Никола Моро
90
7
Ольмо
Дани Ольмо
25'
25'
90
11
Гавранович
Марио Гавранович
90
Запасные
1
Загорац
Даниэль Загорац
8
Хайрович
Изет Хайрович
14
Гояк
Амер Гояк
92
Кадзиор
Дамиан Кадзиор
17
Иванушец
Лука Иванушец
16
Шитум
Марио Шитум
21
Петкович
Бруно Петкович