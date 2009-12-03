Матч завершен
Шахтер
Донецк
0:0
Матч завершен
Брюгге
Брюгге
Лига Европы, 5 тур

Лига Европы,

5 тур
3 дек. 2009, 21:00 МСК
3.12.2009, 21:00 МСК
четверг
Жолт Сабо
Жолт Сабо
Главный Судья
Составы
Шахтер
мин
0
Пятов
Андрей Пятов
90
0
Рац
Рэзван Рац
90
0
Кучер
Александр Кучер
90
0
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
0
Срна
Дарио Срна
90
0
Виллиан
Виллиан
90
0
Хюбшман
Томаш Хюбшман
81
0
Фернандиньо
Фернандиньо
90
0
Жадсон
Жадсон
71
0
Илсиньо
Илсиньо
90
0
Адриано
Луис Адриано
90
Запасные
0
Худжамов
Рустам Худжамов
0
Левандовски
Мариуш Левандовски
0
Чижов
Александр Чижов
0
Гай
Алексей Гай
0
Кравченко
Константин Кравченко
0
Кобин
Василий Кобин
0
Агахова
Джулиус Агахова
Брюгге
мин
0
Стейнен
Стейн Стейнен
90
0
Клюковски
Майкл Клюковски
90
0
Донк
Райан Донк
90
0
Алькарас
Антолин Алькарас
90
0
Хофкенс
Карл Хофкенс
90
0
Блондель
Джонатан Блондель
68
0
Симайс
Жерон Симайс
90
0
Герертс
Карел Герертс
90
0
Перишич
Иван Перишич
70
0
Даман
Мохамед Даман
90
0
Сонк
Уэсли Сонк
83
Запасные
0
Ленартс
Ив Ленартс
0
Дирар
Набиль Дирар
0
Варгас
Рональд Варгас
0
Де Метс
Гертьян Де Метс
0
Оджиджа-Офое
Вадис Оджиджа-Офое
0
Акпала
Джозеф Акпала
0
Куемаха
Дорже Куемаха