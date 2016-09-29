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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Шахтер
Донецк
Степаненко 5
Коваленко 56
2:0
Матч завершен
Брага
Брага
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
29 сент. 2016, 20:00 МСК
29.09.2016, 20:00 МСК
четверг
Тобиас Штилер
Тобиас Штилер
Главный Судья
Составы
Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
90
10
Бернард
Бернард
90
5
Кучер
Александр Кучер
90
2
Бутко
Богдан Бутко
90
18
Ордец
Иван Ордец
90
31
Исмаили
Исмаили
90
6
Степаненко
Тарас Степаненко
5'
5'
90
74
Коваленко
Виктор Коваленко
56'
56'
90
8
Фред
Фред
90
11
Марлос
Марлос
74
19
Феррейра
Факундо Феррейра
85
Запасные
55
Кудрик
Олег Кудрик
38
Кривцов
Сергей Кривцов
17
Малышев
Максим Малышев
14
Кобин
Василий Кобин
9
Дентиньо
Дентиньо
22
Эдуардо
Эдуардо
28
Тайсон
Тайсон
Брага
мин
28
Марафона
Марафона
90
23
Сантуш
Педру Сантуш
67
15
Байано
Байано
90
87
Гойано
Марсело Гойано
90
3
Рошич
Лазар Рошич
90
44
Жорже
Артур Жорже
90
63
Мауро
Мауро
90
35
Вукчевич
Никола Вукчевич
90
7
Эдуарду
Вилсон Эдуарду
67
9
Хассан
Ахмед Хассан
90
21
Орта
Рикарду Орта
58
Запасные
92
Матеус
Матеус
16
Джаван
Джаван
8
Бакич
Марко Бакич
25
Педру Тиба
Педру Тиба
10
Мартинес
Томас Мартинес
30
Алан
Алан
19
Стоилькович
Никола Стоилькович