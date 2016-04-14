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События
Матч окончен 4:0
Замена
86'
78'
Замена
78'
Замена
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 4:0
74'
57'
Замена
55'
Желтая карточка
ГОЛ! 3:0
50'
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 2:0
43'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
25'
24'
Желтая карточка
15'
Желтая карточка
Прошлые матчи
Новости
10 декабря 2020, 01:41
1
21 октября 2020, 22:30
1
12 марта, 00:57
01 февраля, 18:11
14 декабря 2020, 15:30
14 декабря 2020, 12:38
10 декабря 2020, 00:55
02 декабря 2020, 11:02
01 декабря 2020, 22:52