Шахтер - Брага: 14 апреля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Шахтер
Донецк
Срна 25
Феррейра 43
Коваленко 50
Феррейра 74
4:0
Первый матч 2:1

Шахтер - Брага: 14 апреля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Брага
Брага
Лига Европы, 1/4 финала

Лига Европы,

1/4 финала
14 апр. 2016, 22:05 МСК
14.04.2016, 22:05 МСК
четверг
Павел Краловец
Павел Краловец
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Составы

Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
90
5
Кучер
Александр Кучер
90
18
Ордец
Иван Ордец
90
31
Исмаили
Исмаили
90
17
Малышев
Максим Малышев
90
33
Срна
Дарио Срна
25'
25'
90
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
11
Марлос
Марлос
77
74
Коваленко
Виктор Коваленко
50'
50'
86
28
Тайсон
Тайсон
78
19
Феррейра
Факундо Феррейра
90
Запасные
32
Каниболоцкий
Антон Каниболоцкий
-
38
Кривцов
Сергей Кривцов
-
9
Дентиньо
Дентиньо
12
10
Бернард
Бернард
4
21
Гладкий
Александр Гладкий
-
22
Эдуардо
Эдуардо
13
7
Нем
Веллингтон Нем
-
Брага
мин
92
Матеус
Матеус
90
5
Боли
Вилли Боли
78
24
Феррейра
Рикардо Феррейра
43'
74'
43', 74'
90
16
Джаван
Джаван
90
87
Гойано
Марсело Гойано
90
27
Жозуэ
Жозуэ
90
18
Рафа
Рафа
90
35
Вукчевич
Никола Вукчевич
90
8
Карлос
Луис Карлос
78
7
Эдуарду
Вилсон Эдуарду
57
20
Хассан
Ахмед Хассан
90
Запасные
28
Марафона
Марафона
-
6
Пинту
Андре Пинту
12
55
Нуриу
Нуриу
-
21
Аугусто
Филипе Аугусто
-
63
Мауро
Мауро
12
50
Жока
Жока
-
19
Стоилькович
Никола Стоилькович
33

События

Матч окончен 4:0
Замена
Бернард
Виктор Коваленко
86'
78'
Замена
Мауро
Луис Карлос
78'
Замена
Андре Пинту
Вилли Боли
Замена
Дентиньо
Тайсон
78'
Замена
Эдуардо
Марлос
77'
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 4:0
Рикардо Феррейра
74'
57'
Замена
Никола Стоилькович
Вилсон Эдуарду
55'
Желтая карточка
Луис Карлос
ГОЛ! 3:0
Виктор Коваленко
50'
ГОЛ В СВОИ ВОРОТА! 2:0
Рикардо Феррейра
43'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Дарио Срна
25'
24'
Желтая карточка
Матеус
15'
Желтая карточка
Вилли Боли

Прошлые матчи

08.12.2016 08 дек. 2016 чт 19:00
Брага
2 : 4
Шахтер
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 19:00
Брага
2
Шахтер
4
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
Шахтер
2 : 0
Брага
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 20:00
Шахтер
2
Брага
0
14.04.2016 14 апр. 2016 чт 22:05
Шахтер
4 : 0
Брага
14.04.2016 14 апр. 2016 чт 22:05
Шахтер
4
Брага
0
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 22:05
Брага
1 : 2
Шахтер
07.04.2016 07 апр. 2016 чт 22:05
Брага
1
Шахтер
2
08.12.2010 08 дек. 2010 ср 22:45
Шахтер
2 : 0
Брага
08.12.2010 08 дек. 2010 ср 22:45
Шахтер
2
Брага
0
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 21:45
Брага
0 : 3
Шахтер
28.09.2010 28 сент. 2010 вт 21:45
Брага
0
Шахтер
3

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