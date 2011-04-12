Матч завершен
Шахтер
Донецк
0:1
прошлый матч 1 : 5
Матч завершен
Барселона
Барселона
Месси 42
Лига чемпионов, 1/4 финала

Лига чемпионов,

1/4 финала
12 апр. 2011, 21:45 МСК
12.04.2011, 21:45 МСК
вторник
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Шахтер
мин
0
Пятов
Андрей Пятов
90
0
Шевчук
Вячеслав Шевчук
90
0
Ищенко
Николай Ищенко
90
0
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
0
Кобин
Василий Кобин
90
0
Виллиан
Виллиан
90
0
Хюбшман
Томаш Хюбшман
74
0
Мхитарян
Генрих Мхитарян
90
0
Жадсон
Жадсон
90
0
Коста
Дуглас Коста
57
0
Адриано
Луис Адриано
63
Запасные
0
Худжамов
Рустам Худжамов
0
Кривцов
Сергей Кривцов
0
Гай
Алексей Гай
0
Фернандиньо
Фернандиньо
0
Тейшейра
Алекс Тейшейра
0
Эдуардо
Эдуардо
0
Морено
Марсело Морено
Барселона
мин
0
Васкес
Виктор Васкес
90
0
Адриано
Адриано
90
0
Пике
Жерар Пике
68
0
Бускетс
Серхио Бускетс
90
0
Алвес
Дани Алвес
90
0
Кейта
Сейду Кейта
90
0
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
0
Хави
Хави
62
0
Вилья
Давид Вилья
73
0
Месси
Лионель Месси
42'
42'
90
0
Афеллай
Ибрагим Афеллай
90
Запасные
0
Пинто
Хосе Мануэль Пинто
0
Милито
Габриэль Милито
0
Максвелл
Максвелл
0
Фонтас
Андреу Фонтас
0
Педро
Педро
0
Алькантара
Тиаго Алькантара
0
Жеффрен
Жеффрен