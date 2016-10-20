Матч завершен
Шахтер
Донецк
Коваленко 12
Феррейра 30
Бернард 46
Тайсон 75
Малышев 85
5:0
Матч завершен
Гент
Гент
Лига Европы, 3 тур

Лига Европы,

3 тур
20 окт. 2016, 20:00 МСК
20.10.2016, 20:00 МСК
четверг
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Шахтер
мин
30
Пятов
Андрей Пятов
90
10
Бернард
Бернард
46'
46'
74
5
Кучер
Александр Кучер
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
31
Исмаили
Исмаили
90
17
Малышев
Максим Малышев
85'
85'
90
33
Срна
Дарио Срна
90
6
Степаненко
Тарас Степаненко
90
74
Коваленко
Виктор Коваленко
12'
12'
38
11
Марлос
Марлос
90
19
Феррейра
Факундо Феррейра
30'
30'
81
Запасные
32
Каниболоцкий
Антон Каниболоцкий
2
Бутко
Богдан Бутко
18
Ордец
Иван Ордец
9
Дентиньо
Дентиньо
22
Эдуардо
Эдуардо
28
Тайсон
Тайсон
75'
41
Борячук
Андрей Борячук
Гент
мин
1
Ринне
Якоб Ринне
90
55
Гершон
Рами Гершон
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
15
Сайеф
Кеннет Сайеф
90
21
Асаре
Нана Асаре
90
17
ван дер Брюгген
Ханнес ван дер Брюгген
65
10
Нето
Ренато Нето
90
77
Миличевич
Даниэль Миличевич
72
32
Фоке
Томас Фоке
90
24
Пербе
Жереми Пербе
45
27
Саймон
Мозес Саймон
90
Запасные
20
Толен
Янник Толен
23
Нильсен
Лассе Нильсен
40
Рабиу
Ибрагим Рабиу
44
Эсити
Андерсон Эсити
19
Деягер
Брехт Деягер
7
Кулибали
Калифа Кулибали
88
Ндонгала
Дьюмерси Ндонгала