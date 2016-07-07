Шахтер - Рунавик: 07 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Шахтер
Солигорск
Дефо 20
Миллер 42
Ари 90
5:0
Первый матч 2:0

Шахтер - Рунавик: 07 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Рунавик
Рунавик
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
7 июля 2016, 21:00 МСК
7.07.2016, 21:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
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Составы

Шахтер
мин
-
Дефо
Джермейн Дефо
20'
20'
90
-
Миллер
Кенни Миллер
42'
42'
90
-
Ари
Ари
90'
90'
90
Рунавик
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90

События

Матч окончен 5:0
ГОЛ! 3:0
Ари
90'
56'
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
ГОЛ! 2:0
Кенни Миллер
42'
ГОЛ! 1:0
Джермейн Дефо
20'

Прошлые матчи

07.07.2016 07 июля 2016 чт 21:00
Шахтер
5 : 0
Рунавик
07.07.2016 07 июля 2016 чт 21:00
Шахтер
5
Рунавик
0
30.06.2016 30 июня 2016 чт 21:00
Рунавик
0 : 2
Шахтер
30.06.2016 30 июня 2016 чт 21:00
Рунавик
0
Шахтер
2

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