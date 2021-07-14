Шахтер - Лудогорец: 14 июля 2021 смотреть онлайн

Шахтер
Солигорск
-:-
-:-

Шахтер - Лудогорец: 14 июля 2021 смотреть онлайн

Лудогорец
Разград
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
14 июля 2021, -:- МСК
14.07.2021, -:- МСК
среда
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Предварительный состав

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Шахтер
мин
-
Сачивко
Александр Сачивко
-
D. Bodul
D. Bodul
-
Július Szöke
Július Szöke
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Лудогорец
мин
23
Илиев
Пламен Илиев
32
Жозуэ
Жозуэ
22
Икоко
Джордан Икоко
4
Сисиньо
Сисиньо
24
Вердон
Оливье Вердон
25
Баджи
Стефан Баджи
95
Каули
Каули
37
Текпетей
Бернард Текпетей
28
Кешеру
Клаудиу Кешеру
11
Десподов
Кирил Десподов
13
Чибота
Мавис Чибота
Запасные
27
Стоянов
Владислав Стоянов
-
30
Моци
Козмин Моци
-
5
Терзиев
Георги Терзиев
-
12
Анисе
Анисе
-
64
Янков
Доминик Янков
-
82
Йорданов
Иван Йорданов
-
10
Ману
Элвис Ману
-
33
Renan
Renan
-
81
Митков
Димитар Митков
-
Главный тренер
Павел Врба

Новости

Сейчас Лисакович забивает в ЛЧ, а год назад тух в Хорватии и со всеми ругался
#Виталий Лисакович
21 октября 2020, 23:10
Забастовка шахтеров в Солигорске – один из очагов белорусских протестов. Там же сейчас и главный клуб страны
#политика
22 августа 2020, 18:55
Белорусские фанаты на матче выкрикивали лозунг оппозиции и хотели повторить в Минске. Матчи там вдруг перенесли на после выборов
#политика
07 августа 2020, 16:52
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01 апреля 2020, 16:50
В Белоруссии лидер не БАТЭ. Такого не было 13 лет!
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20 сентября 2019, 12:45
Возможно, ЦСКА рассыпался из-за нехватки игроков – там полсостава на травмах
#ЦСКА
19 сентября 2019, 23:52
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15 июня 2020, 21:22
На матч Лиги Европы «Интер» – «Лудогорец» не допустят зрителей из-за коронавируса
24 февраля 2020, 23:18