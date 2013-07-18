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Шахтер VS Милсами
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Шахтер - Милсами: 18 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Шахтер
Солигорск
1:1
Первый матч 1:1
Шахтер - Милсами: 18 июля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Милсами
Оргеев
Лига Европы, 2 раунд
Лига Европы,
2 раунд
18 июля 2013, 19:00 МСК
18.07.2013, 19:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Шахтер
мин
3
Матвейчик
Сергей Матвейчик
16
Баланович
Сергей Баланович
1
Климович
Андрей Климович
Запасные
6
Бурко
Игорь Бурко
-
29
Бодул
Дарко Бодул
-
Милсами
мин
23
Болохан
Вадим Болохан
16
Антонюк
Александр Антонюк
21
Платика
Сергей Платика
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
25.07.2013
25 июля 2013
чт
18:00
Милсами
1(4) : 1(2)
Шахтер
25.07.2013
25 июля 2013
чт
18:00
Милсами
1(4)
Шахтер
1(2)
18.07.2013
18 июля 2013
чт
19:00
Шахтер
1 : 1
Милсами
18.07.2013
18 июля 2013
чт
19:00
Шахтер
1
Милсами
1
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Сейчас Лисакович забивает в ЛЧ, а год назад тух в Хорватии и со всеми ругался
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15 июня 2020, 21:22