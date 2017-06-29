Матч завершен
Шахтер
Солигорск
0:0
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Судува
Мариямполе
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
29 июня 2017, 19:00 МСК
29.06.2017, 19:00 МСК
четверг
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