Шахтер - БАТЭ: 23 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Шахтер
Караганда
1:0
Первый матч 1:0

Шахтер - БАТЭ: 23 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
БАТЭ
Борисов
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
23 июля 2013, 16:30 МСК
23.07.2013, 16:30 МСК
вторник
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Предварительный состав

БАТЭ
мин
35
Чичкан
Антон Чичкан
23
Волков
Захар Волков
15
Скавыш
Максим Скавыш
22
Стасевич
Игорь Стасевич
25
Бага
Дмитрий Бага
8
Драгун
Станислав Драгун
4
Филипович
Александар Филипович
5
Яблонский
Евгений Яблонский
17
Риос
Алексей Риос
11
Сарока
Антон Сарока
Запасные
16
Черник
Сергей Черник
-
94
Мукам
Ирвин Мукам
-
7
Березкин
Евгений Березкин
-
26
Милич
Неманья Милич
-
24
Туоминен
Яссе Туоминен
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

23.07.2013 23 июля 2013 вт 16:30
Шахтер
1 : 0
БАТЭ
23.07.2013 23 июля 2013 вт 16:30
Шахтер
1
БАТЭ
0
16.07.2013 16 июля 2013 вт 19:00
БАТЭ
0 : 1
Шахтер
16.07.2013 16 июля 2013 вт 19:00
БАТЭ
0
Шахтер
1

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