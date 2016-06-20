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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Мишина и Галлямов – чемпионы мира по фигурному катанию
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Чемпионат Европы
Россия VS Уэльс
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Россия - Уэльс: 20 июня 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Россия
0:3
Россия - Уэльс: 20 июня 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Уэльс
Чемпионат Европы, 3 тур
Чемпионат Европы,
3 тур
20 июня 2016, 22:00 МСК
20.06.2016, 22:00 МСК
понедельник
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Россия
мин
1
Гилерме
Гилерме
18
Жирков
Юрий Жирков
14
Джикия
Георгий Джикия
4
Дивеев
Игорь Дивеев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
7
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
23
Кузяев
Далер Кузяев
16
Миранчук
Антон Миранчук
10
Заболотный
Антон Заболотный
22
Миранчук
Алексей Миранчук
Запасные
16
Джанаев
Сослан Джанаев
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Евгеньев
Роман Евгеньев
-
19
Ионов
Алексей Ионов
-
6
Черышев
Денис Черышев
-
15
Бакаев
Зелимхан Бакаев
-
17
Фомин
Даниил Фомин
-
8
Мостовой
Андрей Мостовой
-
25
Кучаев
Константин Кучаев
-
24
Обляков
Иван Обляков
-
9
Соболев
Александр Соболев
-
Уэльс
мин
11
Бэйл
Гарет Бэйл
-
Уилсон
Харри Уилсон
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
Джеймс
Даниэль Джеймс
14
Робертс
Коннор Робертс
19
Ампаду
Итан Ампаду
13
Мепхам
Крис Мепхам
6
Родон
Джо Родон
18
Лоуренс
Джеймс Лоуренс
18
Моррел
Джо Моррел
17
Норрингтон-Дэвис
Рис Норрингтон-Дэвис
Запасные
12
Фон Уилльямс
Оуэйн Фон Уилльямс
-
2
Гантер
Крис Гантер
-
17
Локьер
Том Локьер
-
3
Уильямс
Неко Уильямс
-
20
Уильямс
Джонатан Уильямс
-
13
Мур
Киффер Мур
-
22
Брукс
Дэвид Брукс
-
8
Смит
Мэтт Смит
-
20
Лоуренс
Том Лоуренс
-
9
Робертс
Тайлер Робертс
-
События
Матч окончен 0:3
Прошлые матчи
20.06.2016
20 июня 2016
пн
22:00
Россия
0 : 3
Уэльс
20.06.2016
20 июня 2016
пн
22:00
Россия
0
Уэльс
3
Новости
Соболев забивает за Россию каждые 50 минут. Но ему пока ни разу не доверили сыграть полный матч
#Александр Соболев
вчера, 01:39
Половину из 27 голов за сборную Дзюба забил аутсайдерам. Но лучший бомбардир Кержаков – тоже
#Артем Дзюба
вчера, 01:05
В РПЛ нулевых тоже были матчи всех звезд. За легионеров выходили русские, судил ненавидимый англичанин, а кубок потерялся на стадионе
#РПЛ
24 марта, 11:55
Однажды Мальта чуть не стала частью России. Еще там Горбачев и Буш закончили холодную войну, а сейчас – запрещены аборты 🇲🇹
#Мальта
23 марта, 21:00
Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони
#Илья Самошников
15 марта, 17:55
#
Новости матча
Россия обыграла Мальту в первом матче отбора ЧМ-2022. У Дзюбы гол и ассист
вчера, 00:38
Дзюба вышел на второе место среди лучших бомбардиров сборной России за всю историю
24 марта, 23:16
Фомин выйдет в стартовом составе России на матче с Мальтой
24 марта, 21:41
Как играли раньше Россия и Мальта
23 марта, 16:26
Прогноз на матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:24
Во сколько начнется матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:22
Где смотреть матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:19
Сборная России показала форму, в которой сыграет на Евро. Презентация прошла в тиктоке
22 марта, 22:38