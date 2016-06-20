Россия - Уэльс: 20 июня 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Россия
0:3

Россия - Уэльс: 20 июня 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Уэльс
Чемпионат Европы, 3 тур

Чемпионат Европы,

3 тур
20 июня 2016, 22:00 МСК
20.06.2016, 22:00 МСК
понедельник
Йонас Эрикссон
Йонас Эрикссон
Главный Судья
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Предварительный состав

Россия
мин
1
Гилерме
Гилерме
18
Жирков
Юрий Жирков
14
Джикия
Георгий Джикия
4
Дивеев
Игорь Дивеев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
7
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
23
Кузяев
Далер Кузяев
16
Миранчук
Антон Миранчук
10
Заболотный
Антон Заболотный
22
Миранчук
Алексей Миранчук
Запасные
16
Джанаев
Сослан Джанаев
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Евгеньев
Роман Евгеньев
-
19
Ионов
Алексей Ионов
-
6
Черышев
Денис Черышев
-
15
Бакаев
Зелимхан Бакаев
-
17
Фомин
Даниил Фомин
-
8
Мостовой
Андрей Мостовой
-
25
Кучаев
Константин Кучаев
-
24
Обляков
Иван Обляков
-
9
Соболев
Александр Соболев
-
Уэльс
мин
11
Бэйл
Гарет Бэйл
-
Уилсон
Харри Уилсон
12
Уорд
Дэнни Уорд
-
Джеймс
Даниэль Джеймс
14
Робертс
Коннор Робертс
19
Ампаду
Итан Ампаду
13
Мепхам
Крис Мепхам
6
Родон
Джо Родон
18
Лоуренс
Джеймс Лоуренс
18
Моррел
Джо Моррел
17
Норрингтон-Дэвис
Рис Норрингтон-Дэвис
Запасные
12
Фон Уилльямс
Оуэйн Фон Уилльямс
-
2
Гантер
Крис Гантер
-
17
Локьер
Том Локьер
-
3
Уильямс
Неко Уильямс
-
20
Уильямс
Джонатан Уильямс
-
13
Мур
Киффер Мур
-
22
Брукс
Дэвид Брукс
-
8
Смит
Мэтт Смит
-
20
Лоуренс
Том Лоуренс
-
9
Робертс
Тайлер Робертс
-

События

Матч окончен 0:3

Прошлые матчи

20.06.2016 20 июня 2016 пн 22:00
Россия
0 : 3
Уэльс
20.06.2016 20 июня 2016 пн 22:00
Россия
0
Уэльс
3

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