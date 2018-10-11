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Евро-2020
Легкая атлетика
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Лига B
Россия VS Швеция
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Россия - Швеция: 11 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Россия
0:0
Россия - Швеция: 11 октября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Швеция
Лига B, 3 тур
Лига B,
3 тур
11 окт. 2018, 22:45 МСК
11.10.2018, 22:45 МСК
четверг
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Россия
мин
1
Гилерме
Гилерме
18
Жирков
Юрий Жирков
14
Джикия
Георгий Джикия
4
Дивеев
Игорь Дивеев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
7
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
23
Кузяев
Далер Кузяев
16
Миранчук
Антон Миранчук
10
Заболотный
Антон Заболотный
22
Миранчук
Алексей Миранчук
Запасные
16
Джанаев
Сослан Джанаев
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Евгеньев
Роман Евгеньев
-
19
Ионов
Алексей Ионов
-
6
Черышев
Денис Черышев
-
15
Бакаев
Зелимхан Бакаев
-
17
Фомин
Даниил Фомин
-
8
Мостовой
Андрей Мостовой
-
25
Кучаев
Константин Кучаев
-
24
Обляков
Иван Обляков
-
9
Соболев
Александр Соболев
-
Швеция
мин
6
Даниэльсон
Маркус Даниэльсон
1
Ольсен
Робин Ольсен
2
Лустиг
Микаэль Лустиг
5
Бенгтссон
Пьерр Бенгтссон
3
Линделеф
Виктор Линделеф
17
Классон
Виктор Классон
7
Ларссон
Себастьян Ларссон
10
Форсберг
Эмиль Форсберг
5
Ольссон
Кристоффер Ольссон
22
Кулушевски
Деян Кулушевски
9
Берг
Маркус Берг
Запасные
12
Юнссон
Карл-Юхан Юнссон
-
23
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
-
18
Ольссон
Мартин Ольссон
-
14
Хеландер
Филип Хеландер
-
16
Крафт
Эмиль Крафт
-
13
Свенссон
Густав Свенссон
-
11
Квайсон
Робин Квайсон
-
21
Сема
Кен Сема
-
17
Сванберг
Маттиас Сванберг
-
18
Каюсте
Йенс-Люс Каюсте
-
15
Исак
Александер Исак
-
19
Ларссон
Джордан Ларссон
-
События
Матч окончен 0:0
Прошлые матчи
08.10.2020
08 окт. 2020
чт
19:15
Россия
1 : 2
Швеция
08.10.2020
08 окт. 2020
чт
19:15
Россия
1
Швеция
2
20.11.2018
20 нояб. 2018
вт
22:45
Швеция
2 : 0
Россия
20.11.2018
20 нояб. 2018
вт
22:45
Швеция
2
Россия
0
11.10.2018
11 окт. 2018
чт
22:45
Россия
0 : 0
Швеция
11.10.2018
11 окт. 2018
чт
22:45
Россия
0
Швеция
0
05.09.2015
05 сент. 2015
сб
19:00
Россия
1 : 0
Швеция
05.09.2015
05 сент. 2015
сб
19:00
Россия
1
Швеция
0
09.10.2014
09 окт. 2014
чт
21:45
Швеция
1 : 1
Россия
09.10.2014
09 окт. 2014
чт
21:45
Швеция
1
Россия
1
18.06.2008
18 июня 2008
ср
21:45
Россия
2 : 0
Швеция
18.06.2008
18 июня 2008
ср
21:45
Россия
2
Швеция
0
Новости
Соболев забивает за Россию каждые 50 минут. Но ему пока ни разу не доверили сыграть полный матч
#Александр Соболев
вчера, 01:39
Половину из 27 голов за сборную Дзюба забил аутсайдерам. Но лучший бомбардир Кержаков – тоже
#Артем Дзюба
вчера, 01:05
В РПЛ нулевых тоже были матчи всех звезд. За легионеров выходили русские, судил ненавидимый англичанин, а кубок потерялся на стадионе
#РПЛ
24 марта, 11:55
Однажды Мальта чуть не стала частью России. Еще там Горбачев и Буш закончили холодную войну, а сейчас – запрещены аборты 🇲🇹
#Мальта
23 марта, 21:00
Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони
#Илья Самошников
15 марта, 17:55
#
Новости матча
Россия обыграла Мальту в первом матче отбора ЧМ-2022. У Дзюбы гол и ассист
вчера, 00:38
Дзюба вышел на второе место среди лучших бомбардиров сборной России за всю историю
24 марта, 23:16
Фомин выйдет в стартовом составе России на матче с Мальтой
24 марта, 21:41
Как играли раньше Россия и Мальта
23 марта, 16:26
Прогноз на матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:24
Во сколько начнется матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:22
Где смотреть матч Мальта – Россия, 24 марта 2021 года
23 марта, 16:19
Сборная России показала форму, в которой сыграет на Евро. Презентация прошла в тиктоке
22 марта, 22:38