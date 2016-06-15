Россия - Словакия: 15 июня 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Россия
1:2

Россия - Словакия: 15 июня 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Словакия
Чемпионат Европы, 2 тур

Чемпионат Европы,

2 тур
15 июня 2016, 16:00 МСК
15.06.2016, 16:00 МСК
среда
Дамир Скомина
Дамир Скомина
Главный Судья
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Предварительный состав

Россия
мин
1
Гилерме
Гилерме
18
Жирков
Юрий Жирков
14
Джикия
Георгий Джикия
4
Дивеев
Игорь Дивеев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
7
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
23
Кузяев
Далер Кузяев
16
Миранчук
Антон Миранчук
10
Заболотный
Антон Заболотный
22
Миранчук
Алексей Миранчук
Запасные
16
Джанаев
Сослан Джанаев
-
2
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
-
3
Евгеньев
Роман Евгеньев
-
19
Ионов
Алексей Ионов
-
6
Черышев
Денис Черышев
-
15
Бакаев
Зелимхан Бакаев
-
17
Фомин
Даниил Фомин
-
8
Мостовой
Андрей Мостовой
-
25
Кучаев
Константин Кучаев
-
24
Обляков
Иван Обляков
-
9
Соболев
Александр Соболев
-
Словакия
мин
17
Гамшик
Марек Гамшик
15
Губочан
Томаш Губочан
2
Пекарик
Петер Пекарик
19
Куцка
Юрай Куцка
20
Мак
Роберт Мак
21
Дуриш
Михал Дуриш
15
Гьембер
Норберт Гьембер
22
Лоботка
Станислав Лоботка
-
Грошовски
Патрик Грошовски
10
Русняк
Альберт Русняк
12
Родак
Марек Родак
14
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
Запасные
23
Грайф
Доминик Грайф
-
5
Шатка
Любомир Шатка
-
16
Мазань
Роберт Мазань
-
5
Вальент
Мартин Вальент
-
6
Грегуш
Ян Грегуш
-
18
Мраз
Самуэль Мраз
-
10
Шранц
Иван Шранц
-
11
Шафранко
Павол Шафранко
-
7
Суслов
Томаш Суслов
-

События

Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

15.06.2016 15 июня 2016 ср 16:00
Россия
1 : 2
Словакия
15.06.2016 15 июня 2016 ср 16:00
Россия
1
Словакия
2
07.10.2011 07 окт. 2011 пт 21:15
Словакия
0 : 1
Россия
07.10.2011 07 окт. 2011 пт 21:15
Словакия
0
Россия
1
07.09.2010 07 сент. 2010 вт 18:00
Россия
0 : 1
Словакия
07.09.2010 07 сент. 2010 вт 18:00
Россия
0
Словакия
1

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