Рунавик - Шахтер: 30 июня 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Рунавик
Рунавик
0:2
Первый матч 0:5

Рунавик - Шахтер: 30 июня 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Шахтер
Солигорск
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
30 июня 2016, 21:00 МСК
30.06.2016, 21:00 МСК
четверг
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Предварительный состав

Рунавик
мин
55
Томсен
Тордур Томсен
13
Юстинуссен
Пол-Йоханнес Юстинуссен
10
Ольсен
Клеминт Ольсен
Шахтер
мин
3
Матвейчик
Сергей Матвейчик
16
Баланович
Сергей Баланович
1
Климович
Андрей Климович
Запасные
6
Бурко
Игорь Бурко
-
29
Бодул
Дарко Бодул
-

События

Матч окончен 0:2

Прошлые матчи

07.07.2016 07 июля 2016 чт 21:00
Шахтер
5 : 0
Рунавик
07.07.2016 07 июля 2016 чт 21:00
Шахтер
5
Рунавик
0
30.06.2016 30 июня 2016 чт 21:00
Рунавик
0 : 2
Шахтер
30.06.2016 30 июня 2016 чт 21:00
Рунавик
0
Шахтер
2

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