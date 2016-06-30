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Новости
Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Мишина и Галлямов – чемпионы мира по фигурному катанию
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Рунавик VS Шахтер
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Рунавик - Шахтер: 30 июня 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Рунавик
Рунавик
0:2
Первый матч 0:5
Рунавик - Шахтер: 30 июня 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Шахтер
Солигорск
Лига Европы, 1 раунд
Лига Европы,
1 раунд
30 июня 2016, 21:00 МСК
30.06.2016, 21:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Рунавик
мин
55
Томсен
Тордур Томсен
13
Юстинуссен
Пол-Йоханнес Юстинуссен
10
Ольсен
Клеминт Ольсен
Шахтер
мин
3
Матвейчик
Сергей Матвейчик
16
Баланович
Сергей Баланович
1
Климович
Андрей Климович
Запасные
6
Бурко
Игорь Бурко
-
29
Бодул
Дарко Бодул
-
События
Матч окончен 0:2
Прошлые матчи
07.07.2016
07 июля 2016
чт
21:00
Шахтер
5 : 0
Рунавик
07.07.2016
07 июля 2016
чт
21:00
Шахтер
5
Рунавик
0
30.06.2016
30 июня 2016
чт
21:00
Рунавик
0 : 2
Шахтер
30.06.2016
30 июня 2016
чт
21:00
Рунавик
0
Шахтер
2
Новости
Сейчас Лисакович забивает в ЛЧ, а год назад тух в Хорватии и со всеми ругался
#Виталий Лисакович
21 октября 2020, 23:10
Забастовка шахтеров в Солигорске – один из очагов белорусских протестов. Там же сейчас и главный клуб страны
#политика
22 августа 2020, 18:55
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#политика
07 августа 2020, 16:52
Фанаты призывают остановить белорусский чемпионат. В стране уже умирают из-за коронавируса
#Чемпионат Белоруссии
01 апреля 2020, 16:50
В Белоруссии лидер не БАТЭ. Такого не было 13 лет!
#Динамо Брест
23 сентября 2019, 16:00
#
Новости матча
Неизвестные остановили машину с судьями после матча белорусской лиги – оскорбляли и угрожали
15 июня 2020, 21:22