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Рубин VS Зенит
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Рубин - Зенит: 17 сентября 2021 смотреть онлайн
Рубин
Казань
-:-
Рубин - Зенит: 17 сентября 2021 смотреть онлайн
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
17 сент. 2021, -:- МСК
17.09.2021, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
77
Самошников
Илья Самошников
4
Бегич
Силвие Бегич
2
Старфельт
Карл Старфельт
31
Зотов
Георгий Зотов
25
Макаров
Денис Макаров
20
Шатов
Олег Шатов
8
Йевтич
Дарко Йевтич
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
9
Деспотович
Джордже Деспотович
Запасные
1
Медведев
Никита Медведев
-
66
Янович
Никита Янович
-
3
Меркулов
Михаил Меркулов
-
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
-
14
Костюков
Михаил Костюков
-
12
Зуев
Александр Зуев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
84
Суриков
Степан Суриков
-
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
-
57
Пухаев
Мишель Пухаев
-
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Зенит
мин
71
Одоевский
Даниил Одоевский
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Чистяков
Дмитрий Чистяков
94
Хотулев
Данила Хотулев
15
Караваев
Вячеслав Караваев
17
Мостовой
Андрей Мостовой
27
Оздоев
Магомед Оздоев
21
Ерохин
Александр Ерохин
14
Кузяев
Далер Кузяев
19
Сутормин
Алексей Сутормин
22
Дзюба
Артем Дзюба
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
-
4
Круговой
Данил Круговой
-
54
Сазонов
Саба Сазонов
-
64
Кравцов
Кирилл Кравцов
-
75
Чибисов
Сергей Чибисов
-
36
Крапухин
Станислав Крапухин
-
92
Шамкин
Даниил Шамкин
-
Главный тренер
Сергей Семак
Прошлые матчи
08.03.2021
08 марта 2021
пн
16:30
Рубин
2 : 1
Зенит
08.03.2021
08 марта 2021
пн
16:30
Рубин
2
Зенит
1
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:30
Зенит
1 : 2
Рубин
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:30
Зенит
1
Рубин
2
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
14:00
Рубин
1 : 2
Зенит
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
14:00
Рубин
1
Зенит
2
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Зенит
5 : 0
Рубин
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Зенит
5
Рубин
0
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
19:00
Зенит
1 : 2
Рубин
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
19:00
Зенит
1
Рубин
2
13.08.2018
13 авг. 2018
пн
20:00
Рубин
0 : 1
Зенит
13.08.2018
13 авг. 2018
пн
20:00
Рубин
0
Зенит
1
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
19:00
Рубин
0 : 0
Зенит
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
19:00
Рубин
0
Зенит
0
22.07.2017
22 июля 2017
сб
17:30
Зенит
2 : 1
Рубин
22.07.2017
22 июля 2017
сб
17:30
Зенит
2
Рубин
1
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
14:00
Рубин
0 : 2
Зенит
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
14:00
Рубин
0
Зенит
2
19.09.2016
19 сент. 2016
пн
19:30
Зенит
4 : 1
Рубин
19.09.2016
19 сент. 2016
пн
19:30
Зенит
4
Рубин
1
13.03.2016
13 марта 2016
вс
19:30
Зенит
4 : 2
Рубин
13.03.2016
13 марта 2016
вс
19:30
Зенит
4
Рубин
2
24.08.2015
24 авг. 2015
пн
19:00
Рубин
1 : 3
Зенит
24.08.2015
24 авг. 2015
пн
19:00
Рубин
1
Зенит
3
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:30
Зенит
1 : 1
Рубин
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:30
Зенит
1
Рубин
1
03.12.2014
03 дек. 2014
ср
17:45
Рубин
0 : 1
Зенит
03.12.2014
03 дек. 2014
ср
17:45
Рубин
0
Зенит
1
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
12:30
Зенит
6 : 2
Рубин
06.04.2014
06 апр. 2014
вс
12:30
Зенит
6
Рубин
2
21.07.2013
21 июля 2013
вс
12:30
Рубин
2 : 1
Зенит
21.07.2013
21 июля 2013
вс
12:30
Рубин
2
Зенит
1
10.03.2013
10 марта 2013
вс
15:00
Рубин
1 : 0
Зенит
10.03.2013
10 марта 2013
вс
15:00
Рубин
1
Зенит
0
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
15:00
Зенит
1 : 2
Рубин
25.08.2012
25 авг. 2012
сб
15:00
Зенит
1
Рубин
2
02.05.2012
02 мая 2012
ср
17:30
Рубин
2 : 2
Зенит
02.05.2012
02 мая 2012
ср
17:30
Рубин
2
Зенит
2
25.03.2012
25 марта 2012
вс
15:15
Зенит
1 : 1
Рубин
25.03.2012
25 марта 2012
вс
15:15
Зенит
1
Рубин
1
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