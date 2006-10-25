Матч завершен
Рубин
Казань
3:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
24 окт. 2006, 23:00 МСК
24.10.2006, 23:00 МСК
вторник
Составы