Матч завершен
Рубин
Казань
1:1
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
15 окт. 2004, 23:00 МСК
15.10.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы