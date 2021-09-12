Рубин - Урал: 12 сентября 2021 смотреть онлайн

Рубин
Казань
-:-

Рубин - Урал: 12 сентября 2021 смотреть онлайн

Урал
Екатеринбург
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
12 сент. 2021, -:- МСК
12.09.2021, -:- МСК
воскресенье
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
77
Самошников
Илья Самошников
4
Бегич
Силвие Бегич
2
Старфельт
Карл Старфельт
31
Зотов
Георгий Зотов
25
Макаров
Денис Макаров
20
Шатов
Олег Шатов
8
Йевтич
Дарко Йевтич
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
9
Деспотович
Джордже Деспотович
Запасные
1
Медведев
Никита Медведев
-
66
Янович
Никита Янович
-
3
Меркулов
Михаил Меркулов
-
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
-
14
Костюков
Михаил Костюков
-
12
Зуев
Александр Зуев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
84
Суриков
Степан Суриков
-
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
-
57
Пухаев
Мишель Пухаев
-
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
22
Адамов
Арсен Адамов
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
5
Егорычев
Андрей Егорычев
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
-
15
Кулаков
Денис Кулаков
-
25
Кузьмичев
Иван Кузьмичев
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
55
Максименко
Артем Максименко
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
Главный тренер
Юрий Матвеев

Прошлые матчи

18.04.2021 18 апр. 2021 вс 12:00
Урал
0 : 1
Рубин
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 12:00
Урал
0
Рубин
1
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 15:30
Рубин
1 : 1
Урал
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 15:30
Рубин
1
Урал
1
20.06.2020 20 июня 2020 сб 14:00
Урал
1 : 2
Рубин
20.06.2020 20 июня 2020 сб 14:00
Урал
1
Рубин
2
25.10.2019 25 окт. 2019 пт 19:30
Рубин
0 : 0
Урал
25.10.2019 25 окт. 2019 пт 19:30
Рубин
0
Урал
0
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 16:30
Урал
2 : 1
Рубин
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 16:30
Урал
2
Рубин
1
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 19:00
Рубин
1 : 0
Урал
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 19:00
Рубин
1
Урал
0
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 14:00
Урал
1 : 1
Рубин
01.04.2018 01 апр. 2018 вс 14:00
Урал
1
Рубин
1
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 16:30
Рубин
0 : 1
Урал
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 16:30
Рубин
0
Урал
1
06.04.2017 06 апр. 2017 чт 17:00
Урал
2 : 1
Рубин
06.04.2017 06 апр. 2017 чт 17:00
Урал
2
Рубин
1
18.03.2017 18 марта 2017 сб 14:00
Урал
1 : 0
Рубин
18.03.2017 18 марта 2017 сб 14:00
Урал
1
Рубин
0
12.09.2016 12 сент. 2016 пн 19:30
Рубин
3 : 1
Урал
12.09.2016 12 сент. 2016 пн 19:30
Рубин
3
Урал
1
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 17:00
Урал
0 : 1
Рубин
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 17:00
Урал
0
Рубин
1
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 19:00
Рубин
1 : 2
Урал
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 19:00
Рубин
1
Урал
2
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 19:00
Рубин
2 : 1
Урал
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 19:00
Рубин
2
Урал
1
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 12:00
Урал
1 : 3
Рубин
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 12:00
Урал
1
Рубин
3
04.05.2014 04 мая 2014 вс 15:30
Рубин
1 : 0
Урал
04.05.2014 04 мая 2014 вс 15:30
Рубин
1
Урал
0
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 12:30
Урал
0 : 3
Рубин
01.09.2013 01 сент. 2013 вс 12:30
Урал
0
Рубин
3
17.07.2011 17 июля 2011 вс 14:00
Урал
0(5) : 0(6)
Рубин
17.07.2011 17 июля 2011 вс 14:00
Урал
0(5)
Рубин
0(6)

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