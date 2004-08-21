Матч завершен
Рубин
Казань
2:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
20 авг. 2004, 23:00 МСК
20.08.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы