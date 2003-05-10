Матч завершен
Рубин
Казань
3:1
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
9 мая 2003, 23:00 МСК
9.05.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы