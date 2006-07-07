Матч завершен
Рубин
Казань
2:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
6 июля 2006, 23:00 МСК
6.07.2006, 23:00 МСК
четверг
Составы