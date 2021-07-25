Рубин - Спартак: 25 июля 2021 смотреть онлайн

Рубин
Казань
-:-

Рубин - Спартак: 25 июля 2021 смотреть онлайн

Спартак
Москва
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
25 июля 2021, -:- МСК
25.07.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

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Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
77
Самошников
Илья Самошников
4
Бегич
Силвие Бегич
2
Старфельт
Карл Старфельт
31
Зотов
Георгий Зотов
25
Макаров
Денис Макаров
20
Шатов
Олег Шатов
8
Йевтич
Дарко Йевтич
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
9
Деспотович
Джордже Деспотович
Запасные
1
Медведев
Никита Медведев
-
66
Янович
Никита Янович
-
3
Меркулов
Михаил Меркулов
-
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
-
14
Костюков
Михаил Костюков
-
12
Зуев
Александр Зуев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
84
Суриков
Степан Суриков
-
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
-
57
Пухаев
Мишель Пухаев
-
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
29
Кутепов
Илья Кутепов
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
8
Мозес
Виктор Мозес
24
Промес
Квинси Промес
47
Зобнин
Роман Зобнин
33
Крал
Алекс Крал
7
Соболев
Александр Соболев
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
57
Селихов
Александр Селихов
-
38
Ещенко
Андрей Ещенко
-
4
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
-
39
Маслов
Павел Маслов
-
22
Игнатов
Михаил Игнатов
-
54
Умяров
Наиль Умяров
-
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
-
68
Литвинов
Руслан Литвинов
-
Главный тренер
Доменико Тедеско

Прошлые матчи

28.02.2021 28 февр. 2021 вс 14:00
Спартак
0 : 2
Рубин
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 14:00
Спартак
0
Рубин
2
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:30
Рубин
0 : 2
Спартак
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 16:30
Рубин
0
Спартак
2
22.07.2020 22 июля 2020 ср 19:00
Рубин
1 : 2
Спартак
22.07.2020 22 июля 2020 ср 19:00
Рубин
1
Спартак
2
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
Спартак
0 : 0
Рубин
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 16:30
Спартак
0
Рубин
0
29.04.2019 29 апр. 2019 пн 19:30
Спартак
1 : 1
Рубин
29.04.2019 29 апр. 2019 пн 19:30
Спартак
1
Рубин
1
29.10.2018 29 окт. 2018 пн 20:30
Рубин
1 : 1
Спартак
29.10.2018 29 окт. 2018 пн 20:30
Рубин
1
Спартак
1
17.03.2018 17 марта 2018 сб 19:00
Рубин
1 : 2
Спартак
17.03.2018 17 марта 2018 сб 19:00
Рубин
1
Спартак
2
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 19:00
Спартак
1 : 0
Рубин
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 19:00
Спартак
1
Рубин
0
05.12.2016 05 дек. 2016 пн 19:30
Спартак
2 : 1
Рубин
05.12.2016 05 дек. 2016 пн 19:30
Спартак
2
Рубин
1
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 20:30
Рубин
1 : 1
Спартак
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 20:30
Рубин
1
Спартак
1
30.11.2015 30 нояб. 2015 пн 19:15
Рубин
2 : 2
Спартак
30.11.2015 30 нояб. 2015 пн 19:15
Рубин
2
Спартак
2
03.08.2015 03 авг. 2015 пн 19:00
Спартак
1 : 0
Рубин
03.08.2015 03 авг. 2015 пн 19:00
Спартак
1
Рубин
0
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 13:30
Спартак
1 : 0
Рубин
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 13:30
Спартак
1
Рубин
0
30.10.2014 30 окт. 2014 чт 19:00
Рубин
2 : 0
Спартак
30.10.2014 30 окт. 2014 чт 19:00
Рубин
2
Спартак
0
01.08.2014 01 авг. 2014 пт 19:00
Рубин
0 : 4
Спартак
01.08.2014 01 авг. 2014 пт 19:00
Рубин
0
Спартак
4
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 12:30
Рубин
2 : 1
Спартак
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 12:30
Рубин
2
Спартак
1
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 14:45
Спартак
0 : 0
Рубин
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 14:45
Спартак
0
Рубин
0
10.12.2012 10 дек. 2012 пн 16:45
Рубин
0 : 1
Спартак
10.12.2012 10 дек. 2012 пн 16:45
Рубин
0
Спартак
1
18.08.2012 18 авг. 2012 сб 12:30
Спартак
2 : 1
Рубин
18.08.2012 18 авг. 2012 сб 12:30
Спартак
2
Рубин
1
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 15:15
Спартак
2 : 0
Рубин
15.04.2012 15 апр. 2012 вс 15:15
Спартак
2
Рубин
0

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