Матч завершен
Рубин
Казань
2:0
Матч завершен
Спартак
Москва
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
23 апр. 2004, 23:00 МСК
23.04.2004, 23:00 МСК
пятница
Составы