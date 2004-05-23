Рубин - Москва: 22 мая 2004 смотреть онлайн

Матч завершен
Рубин
Казань
3:0

Рубин - Москва: 22 мая 2004 смотреть онлайн

Матч завершен
Москва
Москва
РПЛ, 13 тур

РПЛ,

13 тур

Россия
22 мая 2004, 23:00 МСК
22.05.2004, 23:00 МСК
суббота
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
23
Коновалов
Иван Коновалов
94
Данченко
Олег Данченко
12
Зуев
Александр Зуев
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
5
Уремович
Филип Уремович
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
2
Старфельт
Карл Старфельт
59
Макаров
Никита Макаров
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
Запасные
14
Гранат
Владимир Гранат
-
69
Степанов
Данил Степанов
-
14
Сантос
Пабло Сантос
-
18
Могилевец
Павел Могилевец
-
28
Йевтич
Дарко Йевтич
-
Москва
мин
0
Жевнов
Юрий Жевнов
0
Дакоста
Акес Дакоста
0
Окоронкво
Исаак Окоронкво
0
Илич
Бранко Илич
0
Набабкин
Кирилл Набабкин
0
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
0
Ребко
Алексей Ребко
0
Шешуков
Александр Шешуков
0
Тарасов
Дмитрий Тарасов
0
Самедов
Александр Самедов
0
Якубко
Мартин Якубко
Запасные
0
Амельченко
Антон Амельченко
-
0
Васянович
Андрей Васянович
-
0
Григалава
Гиа Григалава
-
0
Жеан
Жеан
-
0
Крунич
Бранислав Крунич
-
0
Стрелков
Игорь Стрелков
-

События

Матч окончен 3:0

Прошлые матчи

08.08.2009 08 авг. 2009 сб 17:45
Москва
1 : 3
Рубин
08.08.2009 08 авг. 2009 сб 17:45
Москва
1
Рубин
3
06.05.2009 06 мая 2009 ср 17:30
Москва
0 : 1
Рубин
06.05.2009 06 мая 2009 ср 17:30
Москва
0
Рубин
1
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 15:30
Рубин
0 : 0
Москва
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 15:30
Рубин
0
Москва
0
28.09.2008 28 сент. 2008 вс 17:00
Рубин
0 : 1
Москва
28.09.2008 28 сент. 2008 вс 17:00
Рубин
0
Москва
1
06.05.2008 06 мая 2008 вт 18:30
Москва
1 : 2
Рубин
06.05.2008 06 мая 2008 вт 18:30
Москва
1
Рубин
2
05.08.2007 05 авг. 2007 вс 16:00
Москва
2 : 1
Рубин
05.08.2007 05 авг. 2007 вс 16:00
Москва
2
Рубин
1
14.04.2007 14 апр. 2007 сб 16:00
Рубин
1 : 1
Москва
14.04.2007 14 апр. 2007 сб 16:00
Рубин
1
Москва
1
21.10.2006 21 окт. 2006 сб 23:00
Москва
0 : 5
Рубин
21.10.2006 21 окт. 2006 сб 23:00
Москва
0
Рубин
5
06.05.2006 06 мая 2006 сб 23:00
Рубин
2 : 0
Москва
06.05.2006 06 мая 2006 сб 23:00
Рубин
2
Москва
0
30.07.2005 30 июля 2005 сб 17:00
Рубин
1 : 1
Москва
30.07.2005 30 июля 2005 сб 17:00
Рубин
1
Москва
1
02.04.2005 02 апр. 2005 сб 19:00
Москва
0 : 1
Рубин
02.04.2005 02 апр. 2005 сб 19:00
Москва
0
Рубин
1
10.07.2004 10 июля 2004 сб 23:00
Москва
1 : 0
Рубин
10.07.2004 10 июля 2004 сб 23:00
Москва
1
Рубин
0
22.05.2004 22 мая 2004 сб 23:00
Рубин
3 : 0
Москва
22.05.2004 22 мая 2004 сб 23:00
Рубин
3
Москва
0
24.10.2003 24 окт. 2003 пт 23:00
Москва
1 : 2
Рубин
24.10.2003 24 окт. 2003 пт 23:00
Москва
1
Рубин
2
22.03.2003 22 марта 2003 сб -:-
Рубин
1 : 0
Москва
22.03.2003 22 марта 2003 сб -:-
Рубин
1
Москва
0

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