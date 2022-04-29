Рубин - Сочи: 29 апреля 2022 смотреть онлайн

Рубин
Казань
-:-

Рубин - Сочи: 29 апреля 2022 смотреть онлайн

Сочи
Сочи
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
29 апр. 2022, -:- МСК
29.04.2022, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
77
Самошников
Илья Самошников
4
Бегич
Силвие Бегич
2
Старфельт
Карл Старфельт
31
Зотов
Георгий Зотов
25
Макаров
Денис Макаров
20
Шатов
Олег Шатов
8
Йевтич
Дарко Йевтич
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
9
Деспотович
Джордже Деспотович
Запасные
1
Медведев
Никита Медведев
-
66
Янович
Никита Янович
-
3
Меркулов
Михаил Меркулов
-
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
-
14
Костюков
Михаил Костюков
-
12
Зуев
Александр Зуев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
84
Суриков
Степан Суриков
-
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
-
57
Пухаев
Мишель Пухаев
-
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Сочи
мин
79
Руденко
Александр Руденко
13
Терехов
Сергей Терехов
23
Мевля
Миха Мевля
87
Прохин
Данила Прохин
27
Заика
Кирилл Заика
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
79
Руденко
Александр Руденко
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
6
Юсупов
Артур Юсупов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Запасные
1
Адамов
Денис Адамов
-
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
45
Миладинович
Иван Миладинович
-
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
-
7
Пруцев
Данил Пруцев
-
7
Пруцев
Егор Пруцев
-
64
Колмаков
Максим Колмаков
-
10
Барсов
Максим Барсов
-
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
-
Главный тренер
Владимир В. Федотов

Прошлые матчи

03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Рубин
1 : 0
Сочи
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Рубин
1
Сочи
0
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 18:00
Сочи
3 : 2
Рубин
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 18:00
Сочи
3
Рубин
2
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 16:30
Сочи
1 : 1
Рубин
08.12.2019 08 дек. 2019 вс 16:30
Сочи
1
Рубин
1
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 14:00
Рубин
0 : 3
Сочи
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 14:00
Рубин
0
Сочи
3

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