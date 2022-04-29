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Рубин VS Сочи
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Рубин - Сочи: 29 апреля 2022 смотреть онлайн
Рубин
Казань
-:-
Рубин - Сочи: 29 апреля 2022 смотреть онлайн
Сочи
Сочи
РПЛ, 27 тур
РПЛ,
27 тур
Россия
29 апр. 2022, -:- МСК
29.04.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
77
Самошников
Илья Самошников
4
Бегич
Силвие Бегич
2
Старфельт
Карл Старфельт
31
Зотов
Георгий Зотов
25
Макаров
Денис Макаров
20
Шатов
Олег Шатов
8
Йевтич
Дарко Йевтич
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
9
Деспотович
Джордже Деспотович
Запасные
1
Медведев
Никита Медведев
-
66
Янович
Никита Янович
-
3
Меркулов
Михаил Меркулов
-
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
-
14
Костюков
Михаил Костюков
-
12
Зуев
Александр Зуев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
84
Суриков
Степан Суриков
-
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
-
57
Пухаев
Мишель Пухаев
-
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Сочи
мин
79
Руденко
Александр Руденко
13
Терехов
Сергей Терехов
23
Мевля
Миха Мевля
87
Прохин
Данила Прохин
27
Заика
Кирилл Заика
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
79
Руденко
Александр Руденко
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
6
Юсупов
Артур Юсупов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Запасные
1
Адамов
Денис Адамов
-
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
45
Миладинович
Иван Миладинович
-
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
-
7
Пруцев
Данил Пруцев
-
7
Пруцев
Егор Пруцев
-
64
Колмаков
Максим Колмаков
-
10
Барсов
Максим Барсов
-
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
-
Главный тренер
Владимир В. Федотов
Прошлые матчи
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
Рубин
1 : 0
Сочи
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
Рубин
1
Сочи
0
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
18:00
Сочи
3 : 2
Рубин
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
18:00
Сочи
3
Рубин
2
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
16:30
Сочи
1 : 1
Рубин
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
16:30
Сочи
1
Рубин
1
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:00
Рубин
0 : 3
Сочи
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:00
Рубин
0
Сочи
3
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Так, что теперь по еврокубкам от России после победы «Локо» в Кубке? Все расклады очень коротко
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12 мая, 22:35
7 вопросов по составу России на Евро. Что с Гильерме? Столько молодежи точно надо? Почему все форварды одинакового стиля?
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11 мая, 16:09
Все расклады на последний тур РПЛ. Матчей без интриги всего два
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#РПЛ
03 мая, 19:55
Как «Спартак» станет чемпионом? Как «Сочи» попадет в ЛЧ, а «Химки» – в еврокубки? Все расклады на последние туры РПЛ
#РПЛ
26 апреля, 13:45
Вратарь «Сочи» ушел к воротам «Локомотива». И пропустил в пустые – соперник добежал прямо до линии
#Денис Адамов
07 апреля, 21:25
Кто такой Самошников – новый игрок сборной России. Попал в «Рубин» после смс Слуцкого: перезвони
#Илья Самошников
15 марта, 17:55
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РПЛ опубликовала календарь на новый сезон. ЦСКА и «Спартак» сыграют в сентябре и феврале
15 июня, 14:58
«Ростов» купил Прохина у «Зенита» и отдал в аренду в «Сочи» на следующий сезон
05 июня, 10:33
🎯 Гол Дениса Макарова «Зениту» признан РПЛ лучшим в сезоне
26 мая, 16:22
Кварацхелия второй сезон подряд признан лучшим молодым игроком РПЛ
26 мая, 15:10
Заболотный перейдет в ЦСКА. Об этом объявил владелец «Сочи»
18 мая, 13:16
«Рубин» и «Сочи» сыграют в Лиге конференций
16 мая, 16:36
Сборная России и «Рубин» выразили соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии №175
11 мая, 12:40
«Рубин» и «Сочи» лишились шансов на выступление в Лиге чемпионов
10 мая, 21:02