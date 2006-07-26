Матч завершен
Рубин
Казань
0:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
25 июля 2006, 23:00 МСК
25.07.2006, 23:00 МСК
вторник
Составы