Матч завершен
Рубин
Казань
1:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
РПЛ, 24 тур

РПЛ,

24 тур

Россия
12 сент. 2003, 23:00 МСК
12.09.2003, 23:00 МСК
пятница
Составы