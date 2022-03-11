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Рубин VS Ростов
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Рубин - Ростов: 11 марта 2022 смотреть онлайн
Рубин
Казань
-:-
Рубин - Ростов: 11 марта 2022 смотреть онлайн
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 21 тур
РПЛ,
21 тур
Россия
11 марта 2022, -:- МСК
11.03.2022, -:- МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
77
Самошников
Илья Самошников
4
Бегич
Силвие Бегич
2
Старфельт
Карл Старфельт
31
Зотов
Георгий Зотов
25
Макаров
Денис Макаров
20
Шатов
Олег Шатов
8
Йевтич
Дарко Йевтич
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
9
Деспотович
Джордже Деспотович
Запасные
1
Медведев
Никита Медведев
-
66
Янович
Никита Янович
-
3
Меркулов
Михаил Меркулов
-
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
-
14
Костюков
Михаил Костюков
-
12
Зуев
Александр Зуев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
84
Суриков
Степан Суриков
-
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
-
57
Пухаев
Мишель Пухаев
-
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ростов
мин
77
Рудаков
Максим Рудаков
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
4
Терентьев
Денис Терентьев
10
Мамаев
Павел Мамаев
15
Глебов
Данил Глебов
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
6
Хашимото
Кенто Хашимото
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
-
17
Норманн
Матиас Норманн
-
8
Гигович
Армин Гигович
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
13
Обухов
Владимир Обухов
-
23
Тугарев
Роман Тугарев
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
Главный тренер
Валерий Карпин
Прошлые матчи
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
Ростов
0 : 1
Рубин
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
Ростов
0
Рубин
1
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
19:00
Рубин
0 : 2
Ростов
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
19:00
Рубин
0
Ростов
2
16.07.2020
16 июля 2020
чт
18:00
Рубин
0 : 0
Ростов
16.07.2020
16 июля 2020
чт
18:00
Рубин
0
Ростов
0
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
Ростов
2 : 1
Рубин
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
Ростов
2
Рубин
1
16.03.2019
16 марта 2019
сб
16:30
Рубин
0 : 2
Ростов
16.03.2019
16 марта 2019
сб
16:30
Рубин
0
Ростов
2
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:30
Ростов
1 : 1
Рубин
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
19:30
Ростов
1
Рубин
1
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
16:30
Рубин
1 : 1
Ростов
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
16:30
Рубин
1
Ростов
1
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
16:30
Ростов
0 : 1
Рубин
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
16:30
Ростов
0
Рубин
1
14.05.2017
14 мая 2017
вс
19:00
Ростов
4 : 2
Рубин
14.05.2017
14 мая 2017
вс
19:00
Ростов
4
Рубин
2
18.11.2016
18 нояб. 2016
пт
19:30
Рубин
0 : 0
Ростов
18.11.2016
18 нояб. 2016
пт
19:30
Рубин
0
Ростов
0
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
19:00
Ростов
1 : 0
Рубин
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
19:00
Ростов
1
Рубин
0
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
18:00
Рубин
0 : 3
Ростов
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
18:00
Рубин
0
Ростов
3
21.03.2015
21 марта 2015
сб
14:15
Рубин
2 : 0
Ростов
21.03.2015
21 марта 2015
сб
14:15
Рубин
2
Ростов
0
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
20:00
Ростов
1 : 2
Рубин
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
20:00
Ростов
1
Рубин
2
30.03.2014
30 марта 2014
вс
17:00
Рубин
1 : 2
Ростов
30.03.2014
30 марта 2014
вс
17:00
Рубин
1
Ростов
2
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
14:45
Ростов
0 : 0
Рубин
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
14:45
Ростов
0
Рубин
0
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
18:00
Рубин
1 : 1
Ростов
14.04.2013
14 апр. 2013
вс
18:00
Рубин
1
Ростов
1
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
17:30
Ростов
0 : 4
Рубин
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
17:30
Ростов
0
Рубин
4
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
17:00
Рубин
2 : 0
Ростов
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
17:00
Рубин
2
Ростов
0
28.10.2011
28 окт. 2011
пт
16:00
Рубин
1 : 1
Ростов
28.10.2011
28 окт. 2011
пт
16:00
Рубин
1
Ростов
1
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