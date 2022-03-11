Рубин - Ростов: 11 марта 2022 смотреть онлайн

Рубин
Казань
-:-

Рубин - Ростов: 11 марта 2022 смотреть онлайн

Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 21 тур

РПЛ,

21 тур

Россия
11 марта 2022, -:- МСК
11.03.2022, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
77
Самошников
Илья Самошников
4
Бегич
Силвие Бегич
2
Старфельт
Карл Старфельт
31
Зотов
Георгий Зотов
25
Макаров
Денис Макаров
20
Шатов
Олег Шатов
8
Йевтич
Дарко Йевтич
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
9
Деспотович
Джордже Деспотович
Запасные
1
Медведев
Никита Медведев
-
66
Янович
Никита Янович
-
3
Меркулов
Михаил Меркулов
-
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
-
14
Костюков
Михаил Костюков
-
12
Зуев
Александр Зуев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
84
Суриков
Степан Суриков
-
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
-
57
Пухаев
Мишель Пухаев
-
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ростов
мин
77
Рудаков
Максим Рудаков
55
Осипенко
Максим Осипенко
5
Хаджикадунич
Деннис Хаджикадунич
34
Козлов
Алексей Козлов
4
Терентьев
Денис Терентьев
10
Мамаев
Павел Мамаев
15
Глебов
Данил Глебов
25
Фольмер
Кирилл Фольмер
6
Хашимото
Кенто Хашимото
19
Байрамян
Хорен Байрамян
20
Соу
Али Соу
Запасные
30
Песьяков
Сергей Песьяков
-
3
Рукас
Томас Рукас
-
2
Алеесами
Хайтам Алеесами
-
22
Павловец
Александр Павловец
-
21
Махатадзе
Георгий Махатадзе
-
17
Норманн
Матиас Норманн
-
8
Гигович
Армин Гигович
-
99
Полоз
Дмитрий Полоз
-
13
Обухов
Владимир Обухов
-
23
Тугарев
Роман Тугарев
-
26
Саплинов
Александр Саплинов
-
11
Альмквист
Понтус Альмквист
-
Главный тренер
Валерий Карпин

Прошлые матчи

10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
Ростов
0 : 1
Рубин
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
Ростов
0
Рубин
1
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:00
Рубин
0 : 2
Ростов
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:00
Рубин
0
Ростов
2
16.07.2020 16 июля 2020 чт 18:00
Рубин
0 : 0
Ростов
16.07.2020 16 июля 2020 чт 18:00
Рубин
0
Ростов
0
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
Ростов
2 : 1
Рубин
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
Ростов
2
Рубин
1
16.03.2019 16 марта 2019 сб 16:30
Рубин
0 : 2
Ростов
16.03.2019 16 марта 2019 сб 16:30
Рубин
0
Ростов
2
31.08.2018 31 авг. 2018 пт 19:30
Ростов
1 : 1
Рубин
31.08.2018 31 авг. 2018 пт 19:30
Ростов
1
Рубин
1
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 16:30
Рубин
1 : 1
Ростов
21.04.2018 21 апр. 2018 сб 16:30
Рубин
1
Ростов
1
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 16:30
Ростов
0 : 1
Рубин
15.10.2017 15 окт. 2017 вс 16:30
Ростов
0
Рубин
1
14.05.2017 14 мая 2017 вс 19:00
Ростов
4 : 2
Рубин
14.05.2017 14 мая 2017 вс 19:00
Ростов
4
Рубин
2
18.11.2016 18 нояб. 2016 пт 19:30
Рубин
0 : 0
Ростов
18.11.2016 18 нояб. 2016 пт 19:30
Рубин
0
Ростов
0
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 19:00
Ростов
1 : 0
Рубин
04.12.2015 04 дек. 2015 пт 19:00
Ростов
1
Рубин
0
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 18:00
Рубин
0 : 3
Ростов
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 18:00
Рубин
0
Ростов
3
21.03.2015 21 марта 2015 сб 14:15
Рубин
2 : 0
Ростов
21.03.2015 21 марта 2015 сб 14:15
Рубин
2
Ростов
0
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 20:00
Ростов
1 : 2
Рубин
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 20:00
Ростов
1
Рубин
2
30.03.2014 30 марта 2014 вс 17:00
Рубин
1 : 2
Ростов
30.03.2014 30 марта 2014 вс 17:00
Рубин
1
Ростов
2
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 14:45
Ростов
0 : 0
Рубин
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 14:45
Ростов
0
Рубин
0
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 18:00
Рубин
1 : 1
Ростов
14.04.2013 14 апр. 2013 вс 18:00
Рубин
1
Ростов
1
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 17:30
Ростов
0 : 4
Рубин
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 17:30
Ростов
0
Рубин
4
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 17:00
Рубин
2 : 0
Ростов
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 17:00
Рубин
2
Ростов
0
28.10.2011 28 окт. 2011 пт 16:00
Рубин
1 : 1
Ростов
28.10.2011 28 окт. 2011 пт 16:00
Рубин
1
Ростов
1

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