Матч завершен
Рубин
Казань
2:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
19 марта 2006, -:- МСК
19.03.2006, -:- МСК
воскресенье
Составы