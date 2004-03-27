Матч завершен
Рубин
Казань
1:1
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
27 марта 2004, -:- МСК
27.03.2004, -:- МСК
суббота
Составы