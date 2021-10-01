Рубин - Нижний Новгород: 01 октября 2021 смотреть онлайн

Рубин
Казань
-:-

Рубин - Нижний Новгород: 01 октября 2021 смотреть онлайн

Нижний Новгород
Нижний Новгород
РПЛ, 10 тур

РПЛ,

10 тур

Россия
1 окт. 2021, -:- МСК
1.10.2021, -:- МСК
пятница
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Предварительный состав

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Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
77
Самошников
Илья Самошников
4
Бегич
Силвие Бегич
2
Старфельт
Карл Старфельт
31
Зотов
Георгий Зотов
25
Макаров
Денис Макаров
20
Шатов
Олег Шатов
8
Йевтич
Дарко Йевтич
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
9
Деспотович
Джордже Деспотович
Запасные
1
Медведев
Никита Медведев
-
66
Янович
Никита Янович
-
3
Меркулов
Михаил Меркулов
-
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
-
14
Костюков
Михаил Костюков
-
12
Зуев
Александр Зуев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
84
Суриков
Степан Суриков
-
19
Игнатьев
Иван Игнатьев
-
57
Пухаев
Мишель Пухаев
-
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Нижний Новгород
мин
-
Темников
Иван Темников
-
Гоцук
Кирилл Гоцук
-
Горбунов
Игорь Горбунов
-
Маляров
Кирилл Маляров
-
Янсане
Момо Янсане
Главный тренер
Антон Хазов

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