Матч завершен
Рубин
Казань
1:0
Матч завершен
Луч
Владивосток
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
1 апр. 2006, 23:00 МСК
1.04.2006, 23:00 МСК
суббота
Составы