Матч завершен
Рубин
Казань
3:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
26 июня 2003, 23:00 МСК
26.06.2003, 23:00 МСК
четверг
Составы