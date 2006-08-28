Матч завершен
Рубин
Казань
2:1
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
27 авг. 2006, 23:00 МСК
27.08.2006, 23:00 МСК
воскресенье
Составы