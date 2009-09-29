Матч завершен
Рубин
Казань
Домингес 11
1:1
Матч завершен
Интер
Милан
Станкович 28
Лига чемпионов, 2 тур

Лига чемпионов,

2 тур
29 сент. 2009, 19:30 МСК
29.09.2009, 19:30 МСК
вторник
Терье Хауге
Терье Хауге
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Шаронов
Роман Шаронов
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
90
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
0
Семак
Сергей Семак
90
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
11'
11'
86
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
0
Бухаров
Александр Бухаров
90
Запасные
0
Ревишвили
Нукри Ревишвили
0
Попов
Алексей Попов
0
Касаев
Алан Касаев
0
Быстров
Петр Быстров
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
0
Муравски
Рафал Муравски
0
Горбанец
Андрей Горбанец
Интер
мин
0
Сезар
Жулио Сезар
90
0
Киву
Кристиан Киву
90
0
Лусио
Лусио
90
0
Самуэль
Вальтер Самуэль
90
0
Майкон
Майкон
90
0
Камбьяссо
Эстебан Камбьяссо
79
0
Дзанетти
Хавьер Дзанетти
90
0
Станкович
Деян Станкович
28'
28'
90
0
Мансини
Алессандро Мансини
64
0
Это'О
Самуэль Это'О
90
0
Балотелли
Марио Балотелли
90
Запасные
0
Орландони
Паоло Орландони
0
Тольдо
Франческо Тольдо
0
Кордоба
Иван Кордоба
0
Сантон
Давиде Сантон
0
Виейра
Патрик Виейра
0
Крхин
Рене Крхин
0
Куарежма
Рикарду Куарежма