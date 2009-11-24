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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Рубин
Казань
0:0
Матч завершен
Динамо
Киев
Лига чемпионов, 5 тур
Лига чемпионов,
5 тур
24 нояб. 2009, 20:30 МСК
24.11.2009, 20:30 МСК
вторник
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Шаронов
Роман Шаронов
53
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
90
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
75
0
Семак
Сергей Семак
90
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
0
Бухаров
Александр Бухаров
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
90
Запасные
0
Ревишвили
Нукри Ревишвили
0
Попов
Алексей Попов
0
Калешин
Виталий Калешин
0
Касаев
Алан Касаев
0
Сибайя
МакБет Сибайя
0
Быстров
Петр Быстров
0
Муравски
Рафал Муравски
Динамо
мин
0
Шовковский
Александр Шовковский
90
0
Маграо
Жерсон Маграо
90
0
Юссуф
Юссуф
90
0
Бетао
Бетао
90
0
Еременко
Роман Еременко
90
0
Ярмоленко
Андрей Ярмоленко
90
0
Михалик
Тарас Михалик
90
0
Вукоевич
Огнен Вукоевич
90
0
Нинкович
Милош Нинкович
87
0
Шевченко
Андрей Шевченко
90
0
Милевский
Артем Милевский
90
Запасные
0
Богуш
Станислав Богуш
0
Несмачный
Андрей Несмачный
0
Гиоане
Тибериу Гиоане
0
Гусев
Олег Гусев
0
Гармаш
Денис Гармаш
0
Кравец
Артем Кравец
0
Зозуля
Роман Зозуля