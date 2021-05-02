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Рубин VS Динамо
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Рубин - Динамо: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Рубин
Казань
-:-
Рубин - Динамо: 02 мая 2021 смотреть онлайн
Динамо
Москва
РПЛ, 28 тур
РПЛ,
28 тур
Россия
2 мая 2021, 14:00 МСК
2.05.2021, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Рубин
мин
22
Дюпин
Юрий Дюпин
77
Самошников
Илья Самошников
5
Уремович
Филип Уремович
2
Старфельт
Карл Старфельт
31
Зотов
Георгий Зотов
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
20
Шатов
Олег Шатов
28
Абильдгор
Оливер Абильдгор
14
Костюков
Михаил Костюков
25
Макаров
Денис Макаров
9
Деспотович
Джордже Деспотович
Запасные
66
Янович
Никита Янович
-
1
Медведев
Никита Медведев
-
4
Бегич
Силвие Бегич
-
8
Йевтич
Дарко Йевтич
-
12
Зуев
Александр Зуев
-
38
Мусаев
Леон Мусаев
-
87
Бакаев
Солтмурад Бакаев
-
84
Суриков
Степан Суриков
-
57
Пухаев
Мишель Пухаев
-
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
7
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
18
Ордец
Иван Ордец
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
2
Варела
Гильермо Варела
20
Грулев
Вячеслав Грулев
19
Лесовой
Даниил Лесовой
74
Фомин
Даниил Фомин
8
Моро
Никола Моро
47
Захарян
Арсен Захарян
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
-
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
12
Липовой
Данил Липовой
-
50
Кутицкий
Александр Кутицкий
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
5
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
-
22
Школик
Игорь Школик
-
11
Комличенко
Николай Комличенко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
10
Игбун
Сильвестр Игбун
-
70
Тюкавин
Константин Тюкавин
-
Прошлые матчи
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:30
Динамо
0 : 1
Рубин
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:30
Динамо
0
Рубин
1
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
14:00
Рубин
0 : 1
Динамо
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
14:00
Рубин
0
Динамо
1
21.07.2019
21 июля 2019
вс
19:00
Динамо
0 : 1
Рубин
21.07.2019
21 июля 2019
вс
19:00
Динамо
0
Рубин
1
30.11.2018
30 нояб. 2018
пт
19:30
Рубин
1 : 1
Динамо
30.11.2018
30 нояб. 2018
пт
19:30
Рубин
1
Динамо
1
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:00
Рубин
1 : 0
Динамо
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:00
Рубин
1
Динамо
0
03.08.2018
03 авг. 2018
пт
19:30
Динамо
1 : 1
Рубин
03.08.2018
03 авг. 2018
пт
19:30
Динамо
1
Рубин
1
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
14:00
Динамо
0 : 0
Рубин
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
14:00
Динамо
0
Рубин
0
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
16:30
Рубин
0 : 0
Динамо
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
16:30
Рубин
0
Динамо
0
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
19:30
Рубин
4 : 1
Динамо
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
19:30
Рубин
4
Динамо
1
21.09.2015
21 сент. 2015
пн
19:00
Динамо
0 : 0
Рубин
21.09.2015
21 сент. 2015
пн
19:00
Динамо
0
Рубин
0
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
16:00
Рубин
1 : 1
Динамо
30.11.2014
30 нояб. 2014
вс
16:00
Рубин
1
Динамо
1
27.10.2014
27 окт. 2014
пн
20:30
Динамо
0 : 2
Рубин
27.10.2014
27 окт. 2014
пн
20:30
Динамо
0
Рубин
2
23.03.2014
23 марта 2014
вс
12:30
Динамо
0 : 0
Рубин
23.03.2014
23 марта 2014
вс
12:30
Динамо
0
Рубин
0
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
19:30
Рубин
2 : 2
Динамо
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
19:30
Рубин
2
Динамо
2
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
12:30
Динамо
3 : 0
Рубин
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
12:30
Динамо
3
Рубин
0
12.08.2012
12 авг. 2012
вс
18:00
Рубин
2 : 0
Динамо
12.08.2012
12 авг. 2012
вс
18:00
Рубин
2
Динамо
0
09.05.2012
09 мая 2012
ср
14:00
Динамо
0 : 1
Рубин
09.05.2012
09 мая 2012
ср
14:00
Динамо
0
Рубин
1
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
14:00
Динамо
1 : 1
Рубин
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
14:00
Динамо
1
Рубин
1
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
17:30
Рубин
2 : 0
Динамо
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
17:30
Рубин
2
Динамо
0
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
19:00
Динамо
0 : 2
Рубин
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
19:00
Динамо
0
Рубин
2
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