Матч завершен
Рубин
Казань
0:1
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
5 нояб. 2006, -:- МСК
5.11.2006, -:- МСК
воскресенье
Составы